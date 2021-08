LeBron James desea ‘Hard Knocks’ en la NBA

El jugador de los Angeles Lakers, Lebron James desea y quiere ver ‘Hard Knocks’ para la NBA la siguiente temporada.

Escuchen, creativos de Hollywood: la superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, tiene un lanzamiento ante una nueva serie: “Hard Knocks” para baloncesto.

El miércoles, el día después de que HBO transmitiera el tercer episodio de la temporada 16 de “Hard Knocks”, LeBron tuiteó su deseo de ver una serie de pretemporada detrás de escena similar para la NBA.

Aquí el dato:

“¡Hombre mirando Hard Knocks! Increíble show man !! Cada vez que lo veo, desearía que tuviéramos eso también. ¡Solo para el campo de entrenamiento / pretemporada además! ”

Man watching Hard Knocks! Incredible show man!! Every time I watch it I wish we had that as well. Just for training camp/pre season too! So 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

— LeBron James (@KingJames) August 25, 2021