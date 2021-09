Chúo Torrealba: Sería lamentable que el G4 use la tarjeta de la MUD como tabla de salvación

El exsecretario de la MUD, Jesús «Chúo» Torrealba, valoró como positiva la posible participación del G4 en las elecciones de noviembre, pero advirtió que lo harán «a favor del madurismo» si lanzan candidaturas que difieran a otras del ámbito opositor.

«El sector conocido como G4, y que utiliza ahora la nueva nomenclatura Plataforma unitaria, ese sector al parecer decidió participar. Ahora estamos a la espera de conocer cuáles son sus candidatos porque si bien es positivo… Falta ahora por saber a favor de quién va a participar porque si deciden lanzar candidaturas que difieran a otras ya posicionadas del ámbito opositor, entonces estarán participando a favor del madurismo al dividir los votos de oposición», sugirió Torrealba

A su juicio, esta situación es «particularmente grave» en estados como Táchira, Lara, Bolívar y Miranda.

Asimismo, reiteró su planteamiento de que quienes tengan a su cargo la posibilidad de decidir del uso de la tarjeta de la MUD «no incurran en algo que puede parecerse a una estafa al elector para cobijar a unos candidatos».

«Hoy no hay un grupo de la oposición que pueda representar la alianza que en el 2015 fue exitosa y particularmente el G4, no solamente no lo representa desde el punto de vista orgánico, sino que tampoco desde el punto de vista político», consideró.

Según Torrealba, la tarjeta debe ser dirigida por quienes resulten electos el próximo 21 de noviembre. Así lo dijo en entrevista Unión Radio.

A su juicio, el G4 no «puede presentarse como heredero de la MUD. Sería lamentable que la tarjeta de la MUD vaya a ser bastardeada por intentar usarla estos grupos como tabla de salvación electoral. Es más coherente entregársela a quienes resulten electo el 21N porque ellos si serían legítimamente referentes del campo democrático», sentenció.

Agregó que en los últimos cinco años el G4 «rompió con la lucha pacífica… luego se desvincularon de los electoral al abstenerse de manera reiterada, estuvo la operación Gedeón, se vincularon al cucutazo».

ND pudo confirmar el pasado 27 de agosto, que AD, PJ, UNT y VP irán a elecciones. La oposición anunciará hoy lunes que va a participar en las elecciones regionales del 21 de noviembre, y no lo hará a través de los partidos, sino bajo el esquema de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de acuerdo con fuentes internas de estas organizaciones políticas citadas por el periodista Alonso Moleiro.

Estos serían los candidatos MUD:

– Carabobo: Enzo Scarano

– Falcon: Jesús Eduardo Rico AD

– Nueva Esparta: Alfredo Díaz AD

– Monagas: Piero Maroun AD

– Sucre: Robert Alcalá AD

– Anzoategui: Barreto Sira AD

– Guarico: Rafael Emilio Silveira AD

– Zulia: Manuel Rosales UNT

– Bolivar: Raul Yusef UNT

– Amazonas: Liborio Guarulla UNT

– Apure: Luis Lippa PJ

– Aragua: Richard Mardo PJ

– Cojedes: Alberto Galíndez PJ

– Portuguesa: María B Martinez PJ

– Miranda: Carlos Ocariz PJ

– Vargas: José M Olivares PJ

– Barinas: Freddy Superlano VP

– Tachira: Fernando Andrade COPEI

– Yaracuy: Biagio Pilieri CNV

– Merida: Ramón Guevara AD