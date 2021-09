Conoce todas la predicciones de Mhoni Vidente para el mes de septiembre (+ Horóscopos)

El Horóscopo de este martes 31 de agosto del 2021 y las predicciones del mes de septiembre. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente sabe ya nuestro futuro para este mes de septiembre y ha sido muy específica en lo que nos deparará en este inicio de la brecha final del año.

Para muchas personas, la psíquica Mhoni Vidente es considerada como una de las mejores al momento de predecir el futuro de la humanidad. Anteriormente, la cubana ha tenido un sinfín de predicciones sobre algunos acontecimientos naturales y sociales durante bastantes años, convirtiéndose en una referencia en el mundo de las predicciones en México ya que tarde o temprano sus visiones casi nunca fallan.

Su gran popularidad inició cuando les leía las cartas a sus conocidos, de este modo rápidamente empezó a ser conocida en el mundo artístico y fue así como el productor Alexis Núñez fue directamente a consultarla y al percatarse de su gran don la contrató para que llegara a México y empezara a tener algunas participaciones en el programa de ‘Sabadazo’ donde predecía el futuro de algunos famosos.

Rápidamente su fama fue creciendo en nuestro país y logró ganarse el cariño de todos los televidentes. En esta ocasión, Mhoni Vidente trae consigo las predicciones para este mes de septiembre y ha pintado un panorama bastante oscuro y con acontecimientos sumamente aterradores para algunos países y gente del espectáculo.

Según señala la querida Mhoni Vidente, la carta del Juicio trae consigo una serie de horribles atentados, además afirma que el mayor beneficiado de la toma del poder de los talibanes en Afganistán ha sido el presidente de Rusia, Vladimir Putin. “Se aproximan atentados contra los Estados Unidos, Alemania, Francia, España y México, ya que estos países son enemigos de Rusia”, detalló la psíquica.

Laura Bozzo terminará en la cárcel

Mhoni quiso afirmar que el actor Alfredo Adame es una de las personas que “nunca olvida” y hará todo lo posible para que Laura Bozzo termine dentro de la cárcel al igual que tomará venganza en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Terribles huracanes en Estados Unidos y México

Otra de las afirmaciones de la vidente es las revelaciones que le ha traído consigo la carta Emperador, afirma que el mal clima continuará en varias regiones de Estados Unidos y México, pero se acerca algo peor. Ella asegura que se acerca un sismo entre 6 y 6.6 grados en nuestro país, teniendo un epicentro en Oaxaca o Michoacán.

El inminente regreso a clases

Para finalizar, Mhoni Vidente afirmó que, ante el regreso a clases, después de la primera semana de septiembre, el COVID podrá controlarse de mejor manera, aunque habrá una carta ola en el mes de diciembre. Aseguro de igual forma que los maestros harán un paro nacional, ya que muchos estarán en contra de regresar a impartir clases, un conflicto sumamente grave que se dará en los próximos días. También, señala que habrá pequeños contagios entre los niños, pero los maestros necesitan otra vacuna para estar más protegidos.

Aries

Evita sacar a relucir viejos errores, sólo para demostrar que tienes razón en las discusiones con amigos de antaño. Te sorprenderán gratamente ciertas actitudes por parte de tu pareja. Notarás que nunca llegas a conocer a alguien completamente. No temas tomar el crédito que te has ganado por tu esfuerzo y dedicación.

Tauro

Hoy será un día inmejorable. Un pleito desagradable o una decisión espontánea aparece en la vida amorosa y el ambiente se vuelve un poco tenso. Momento de perspectivas que te llenarán de energía. Tu actitud será de ambición y esto te llevará a lograr tus objetivos.

Géminis

Grandes novedades recibirás durante el día de hoy, sobre todo a nivel económico y profesional. Esto será el inicio de una buena etapa en tu vida. Iniciarás la jornada con un par de discusiones con tu pareja, pero nada que afecte el futuro de ambos. Llegará el esperado alivio a tus momentos de tensión económica actuales. Poco a poco el panorama comienza a aclararse.

Cáncer

Tu entereza a la hora de mantener tus determinaciones será puesta en cuestionamiento durante el día de hoy, no cedas. No te desanimes por los fracasos que experimentarás. Las responsabilidades te atosigarán hasta último momento, coartando los planes que tenías para el fin de semana.

Leo

Te verás seriamente afectado por tus propias limitaciones mentales en la jornada. Expande tus horizontes. Descubrirás el día de hoy lo importante que es tu pareja en tu vida. Demuéstrale tu amor en cada oportunidad que tengas. Procura eliminar malos hábitos, verás que es una gran idea.

Virgo

Deja de repetir consistentemente actitudes que sabes que son perjudiciales para ti. Aprende a quererte un poco más y lograrás dejar atrás los estigmas de tu pasado, para poder mirar hacia adelante. Vivirás otro mal momento debido a la ineficiencia de tus pares laborales.

Libra

Día de reuniones familiares complicadas y de continuos choques. No pierdas la paciencia con tu grupo familiar. Las reuniones familiares del fin de semana estarán cargadas de tensión, ten cuidado. Eventos fuera de tu control te causarán grandes dolores de cabeza a nivel laboral. No tiene sentido volverse loco.

Escorpión

No busques la salida fácil a tus problemas actuales, porque serás propenso a elegir incorrectamente tu curso de acción. No reacciones instintivamente a la hora de un pleito con tu pareja. Intenta vislumbrar las razones detrás de este.

Sagitario

Un comentario que hagas será tenido en cuenta por tus superiores y puede significarte un futuro ascenso. Sé cauto con lo que dices. Aparecen algunos conflictos que terminarán por destruir a la pareja. Los proyectos avanzan a paso lento pero seguro. No intentes apurar su ritmo porque terminarás por arruinar todo.

Capricornio

Deja tus ansiedades y temores de lado y arriésgate a la conquista. La energía de los astros te favorecerá este fin de semana. No condenes a la pareja al tratar de satisfacer tus necesidades fuera de ella. Recurre al diálogo para superar este momento.

Acuario

Tienes que mostrarte un poco más interesado en el bienestar de las personas que te rodean y no sólo en el propio. Las cosas no han salido como tú lo esperabas en la pareja, no permitas que esto te convierta en una persona infeliz. Paciencia.

Piscis

Cuida tus gastos. Ya no seas tan dramático y no sufras por algo que no ha pasado, aprende a vivir a tu tiempo y ser feliz. Tendrás dudas sobre tu trabajo actual y eso te dejará algo pensativo. Recuerda que si ya no te sientes conforme, tienes que buscar nuevas oportunidades.

