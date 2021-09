denuncian que el agua no es apta para consumo

La turbidez del agua que está llegando al estado Nueva Esparta preocupa a sus residentes quienes temen enfermarse por los residuos que esta contiene.

Beatriz Ávila, exgerente de Hidrocaribe en la región insular, explicó el color y turbiedad en el agua se puede deber a que está lloviendo en la cabecera de los embalses Clavellinos y Tumiriquire que son los sistemas que abastecen a la región, además, en las plantas de tratamiento no se deben estar cumpliendo con los procesos para garantizar que el agua se apta para el consumo humano.

Ahora es noticia: Ferri encalló en Punta de Piedras con 113 pasajeros a bordo

Explicó que al agua deben ser añadidas sustancias químicas que promueven que esas partículas sean removidas, para esto en Venezuela se emplea sulfato de aluminio para que las partículas que están dispersas en el agua se junten y sedimenten, para luego filtrarla y desinfectarla con cloro.

La ingeniera acotó que la norma habla de solo cinco unidades de color y 15 unidades turbiedad, pero el agua que ha llegado a Nueva Esparta supera por mucho esta norma.

Salud afectada

La exgerente de Hidrocaribe relató que la turbidez presente en el agua limita el proceso de desinfección, ya que hay microbios y bacterias se esconden en el sedimento.

“Es un agua que microbiológicamente no es segura, lo que representa un riesgo sanitario muy alto. Si se está dando el proceso de desinfección, que tengo entendido no se está dando, mucho menos en la Isla donde se re clora. El agua no está en condiciones aptas para el consumo humano”.

¿Qué pueden hacer para mejorar el agua en Nueva Esparta?

La experta comentó que para mejorar las condiciones del agua se puede filtrar y luego hervirla para poder consumirla.

“El agua va a tardar mucho en sedimentar, eso va a pasar en varios días por la presencia de las partículas coloides que generan la turbiedad”.

¿Qué dicen los neoespartanos sobre la calidad de agua?

Jessica López aseguró que el agua está llegando oscura y sucia, por lo que la hierve antes de que la consuman sus hijos.

“La uso para lavar, porque el agua es muy costosa y hay que agarrarla como venga”.

Asimismo, Emma Bastardo relató que el agua tiene 15 días llegando sucia a su casa, por lo que ha tenido que comprar botellones de agua filtrada para el consumo de sus hijos y de todos los miembros de la familia.

“El agua no sirve para lavar la ropa blanca, la dejaría amarilla y para cocinar menos”.

Miguel Rivas, dijo que el agua está sucia y aunque la hierve sigue igual de amarilla, por lo que espera a que asiente.