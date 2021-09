Joven discriminada en Balú agradece el apoyo de los internautas a su denuncia

1266794

Caracas.- Este 31 de agosto, la joven Kelly Ayary, persona con movilidad reducida que fue víctima de discriminación en la sede la cadena de tiendas Balú ubicada en Propatria, agradeció a los venezolanos que respondieron y se hicieron eco de su denuncia.

“Una de las razones por las que hice el video de ayer fue para alzar la voz por todas las personas con discapacidad porque ese tipo de situaciones no me pasan solo a mí, no me pasó solo ayer, me ha pasado muchísimas veces en muchísimas ocasiones en muchísimos lugares”, relata Ayary en su video, en el que también reconoce que esta situación les ha ocurrido a muchas otras personas.

En este sentido, instó a la sociedad a crear mejor conciencia sobre la realidad de la discriminación que sufren las personas con algún tipo de discapacidad.

“Me encantaría que verdad crearan muchísima conciencia con respecto al trato de las personas con discapacidad porque somos personas y nos merecemos respeto (…) Gracias de verdad por crear conciencia, por alzar la voz por todas las personas con discapacidad, porque esto no solo me ayuda o afecta a mí, también afecta a todas las personas con algún tipo de discapacidad”, enfatizó.

La tarde de este domingo, Kelly Ayary fue víctima de discriminación en la tienda Balú ubicada en el Centro Comercial Propatria, por el simple hecho de andar en silla de ruedas. Ante esto, la cadena de tiendas presentó una disculpa pública en la que destacó que el hecho se trató de una acción individual del vigilante de turno, y no de una política de la marca para tratar a las personas con discapacidad.

Aquí les dejo un video de la joven @K_Ayary que siente agradecida que sufrió discriminación de parte de balu

