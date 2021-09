Libro: LUGARES PROHIBIDOS

Los mellizos Jota y Nereida están pasando una tarde de verano en El Puertillo junto a sus amigos. Pero todo cambia cuando Jota se arroja de cabeza al agua y, para sorpresa de los demás, no sale a la superficie. Lo que se presentaba como un verano mágico deviene en una inquietante pesadilla para Nereida, Tania, Chechu y Lulú, quienes comprenden que no tienen otra opción que no sea ir a buscar a su amigo… donde sea que éste haya ido a parar.

¿Pero, qué se esconde tras los Lugares Prohibidos que pronto descubrirán? ¿Qué hay más allá de ese muro invisible que deberán trasponer para llegar hasta Jota? ¿Cómo es posible que su Gran Canaria natal, ese paraíso en el que siempre han vivido, se haya convertido en un oscuro escenario de caos y destrucción? Las respuestas a estas preguntas las descubrirás acompañando a este grupo de amigos hacia la cara oscura de la realidad; un mundo paralelo que, aunque no puedas verlo, está ahí, listo para absorberte…

Autor: PINTO, LEANDRO

Genero: Juvenil

Páginas: 218

Sinopsis Librería

