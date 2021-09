Son ascendidos 89 bomberos del estado Nueva Esparta

Para reconocer la labor de los hombres y mujeres que luchan contra el fuego en la región, este lunes se realizó el acto de ascenso del personal de bomberos del estado Nueva Esparta, en el que subieron de cargo a 89 funcionarios.

Entre los ascendidos está Rafael Cabrera hoy es Coronel. Ely Álvarez, Henrique Hernández y Luis Alejandro Marcano, al cargo de Teniente Coronel. Wilman Marín, Javier Zabala, Carlos Rodríguez, Williams Marcano, Rodolfo Malaver, subieron al grado de Mayor. Miguel Rodríguez, José Vicente, Genaro Díaz y Cilenia Caraballo pasan de Primer Teniente al grado de Capitán.

Otras de las jerarquías que se otorgaron fueron las de Primer Teniente, Teniente, Sargento Mayor, Sargento Primero, Sargento Segundo, Cabo Primero, Cabo Segundo y Distinguido.

Luis Marcano, comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado Nueva Esparta, comentó que esta es una de las mejores maneras de reconocer la entrega y la vocación de servicio de los bomberos, «estamos ascendiendo a un personal calificado que ya asume una responsabilidad mayor con respecto a todo el trabajo que ellos realizan acá en el estado para llevarle un trabajo profesional al pueblo, a esas comunidades que merecen recibir nuestra mejor atención».

Javier Zabala, bombero ascendido al grado Mayor, manifestó que «es una gran emoción recibir este ascenso como todo logro que alcanza cualquier ciudadano. Ya son 35 años de servicio como bombero y esto nos compromete más con el servicio para atender a las comunidades, nosotros nos debemos como servidores públicos a la comunidad y esto son como granitos de arena que le caen a uno encima como ese estímulo que necesita toda persona para seguir adelante».

Igualmente, Williams Marcano, bombero ascendido al grado Mayor, dijo sentir gran satisfacción y alegría por este cargo recibido. «Todo bombero debe tener disciplina y nunca dejar de estudiar, siempre le digo a mis compañeros y mientras yo pueda los enseño, y no porque no tengamos equipos modernos sofisticados tenemos que dejar de estudiar porque cuando lleguen ya sabemos cómo funcionan y que hay que hacer a la hora de cualquier siniestro, que para eso estamos y dedicamos nuestras vidas. Yo por ejemplo llevo 39 años de labor y digo adelante. Actualmente me desenvuelve como instructor de incendio».

En este sencillo pero emotivo acto realizado en los espacios de la Casa de la Cultura «Ramón Vásquez Brito» de Porlamar, estuvo presente el gobernador del Estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz.

Recordemos que el 20 de agosto se celebró el Día Nacional del Bombero.

