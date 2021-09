Adriana Azzi: Horóscopo del 1 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 1 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Oportunidad.

Número de suerte: 093

Actividad en lo económico. Muchas dificultades en un proyecto. Evolución que debes mover en lo espiritual. Hazte una limpieza constante. Limpia la casa con sahumerio. Llamadas importante por algo que espera. Algo con una basura que te molesta. Activas el amor a tu lado. Compras necesarias.

Trabajo: Adelante deja las dudas inicia ese negocio que será muy positivo. Haces muchas cosas a la vez.

Salud: Preocupación.

Amor: Conéctate con el amor en todo los sentido. Estas en buen camino y muchas bendiciones.

Parejas: Necesitas hacer algo solo (a). Intranquilidad por no cumplir con algo que ofreciste.

Solteros: Molestia con alguien cercano que siempre tiene la razón. No te alejes de tu familia.

Mujer: Llega un nuevo amor a tu vida que te cambia todo. Alegrías. Copas. Celebraciones.

Hombre: Todo en buena sintonía en lo amoroso. Dejas a un lado lo que te atormenta. Llega algo estable.

Consejo: Avanza no te detengas.

Tauro

Palabra clave: Examen.

Número de suerte: 008

Día de muy buenas energías. Firmas y logros. Pendiente lee bien lo que vas a firmar. Controla los celos y los malos pensamientos. Debe preguntar por algo que es tuyo y no llega. Deja de ser conformista busca más. Cambia y transforma las oportunidades que llegan. Se positivo (a) en todo.

Trabajo: Deja las luchas y el estrés. Olvida el pasado. Continúa tu vida. Sigue lo nuevo. Darás algo en una reunión.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Nuevas energías. Cosas que estaban estancada que se abren para ti. La pasión y el amor te mueven.

Parejas: Cierre de ciclo. Nuevas oportunidades. Tendrás lo que querías. Nuevas conversaciones.

Solteros: Te dirán algo donde te desahogas. Viajes a otra ciudad. Embarazo o algo con productividad.

Mujer: Algo nuevo en tu vida con cambio. La vida se encarga de darnos lo que nos corresponde y eso llega.

Hombre: Este es el momento de hacer un cambio. Compra y venta. Viaje donde te quieres quedar. Recibes algo que te mereces.

Consejo: Ten pensamientos positivos.

Géminis

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 680

Busca ayuda en esa persona que te la ofreció. Celebra lo que tienes. Te conectas con la providencia. Sientes que las cosas están lentas. El mundo en tus manos. Cambios. Nuevas posibilidades de lo que esperas. Arreglo de una cuenta o contador. El amor a tu lado y no lo ves.

Trabajo: Quieres cambiar de empleo. Te cancelan algo que estaba pendiente en tu trabajo.

Salud: Hacer terapias.

Amor: No tomes decisiones estando molesto (a). Aléjate de la tristeza. Busca esa persona especial.

Parejas: Deja las malas energías. Hazte una limpieza se positivo en lo que quieres. Debes tener cuidado con un teléfono.

Solteros: Sentirlas que no te gusta los comentarios que hacen los demás. No dejes para mañana de lo que debes hacer hoy.

Mujer: Muchas alegrías. Celebraciones. Cambios en tu vida. Victoria. Te darán un dinero pendiente.

Hombre: Te pones al lado de personas que tienen la razón. Pon fuerza en lo que estás haciendo. El amor llega a tu vida.

Consejo: Hablas mucho y no haces las cosas.

Cáncer

Palabra clave: Buscar.

Número de suerte: 193

Debes atender más a tu pareja. Bendiciones en este día. Nuevas ideas en un trabajo que haces. Controla las angustias. Se activa la creatividad. Deja los miedos. Te llenas de energías positivas para las cosas que quieres hacer. Debes buscar ayuda espiritual. Controla los malos pensamientos.

Trabajo: Las decisiones están tomadas y todo pasa. Jefe que te defiende y pide trabajar en sitio específico.

Salud: Problemas respiratorio.

Amor: Algo con velas rojas. Las estrellas alumbran y logras triunfar en algo que quieres.

Parejas: Mudanzas cambios. Salidas de sitio sin regreso. Viajes por carretera. Mujer que te espera.

Solteros: Hecho curioso con muchas velas o estas en sitio con ellas. Estarás pendiente de familiar adulto.

Mujer: Harás una petición que se te hace realidad. Recibes un mensaje que te hace salir de la casa.

Hombre: No escuches a nadie ve con tus propios ojos las cosas. La rueda de la fortuna contigo. Cambios.

Consejo: Jamás renuncies a los esfuerzos.

Leo

Palabra clave: Oposición.

Número de suerte: 258

Ten más ánimo en lo que quieres. Controla la tristeza. Hazte una limpieza de sal marina. Preocupación por un dinero que esperas y no llega. El amor a tu lado y no lo ves por los demás problemas. Lo que es tuyo llega. Ten valor ante una dificultad. Alguien querido que se va de este plano.

Trabajo: Recibes ayuda de persona muy espiritual en lo que quieres en lo laboral. Cambio en fecha.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: No compares a la persona que está a tu lado. Embarazo que te sorprende. La estrella te acompaña.

Parejas: Tienes en las manos las herramientas para hacer las cosas que quieres. Te conectas con personas del pasado.

Solteros: Debes salir a buscar lo que necesitas en tu casa. No te sientas que todo lo haces tú, busca el cambio.

Mujer: Decisiones que tomas. Firmas documentos. Hombre de mucho dinero que te busca y no sabes qué Hacer.

Hombre: Negocios que haces con personas que no son de fiar. Cuidado debes ver bien las cosas.

Consejo: La vida es un continuo aprendizaje.

Virgo

Palabra clave: Virgen.

Número de suerte: 486

No hagas gastos innecesarios cuida más el dinero. Controla las angustias. Pendiente con tu salud. Llega una bendición que te da tranquilidad. Te llega un ofrecimiento con nuevas oportunidad de un empleo o negocio. Te unes más a tu pareja. Caminos abiertos en un viaje o negocio.

Trabajo: Proyecta lo que quieres. Debes concretar lo que quieres. Has las cosas con calma.

Salud: Cansancio. Estrés.

Amor: Se activa el amor a tu lado. Piensas mucho en un viaje para ver a una persona amada.

Parejas: Día de mucho éxito en lo que estás haciendo. Tu pareja te pide que lo atiendas un poco más.

Solteros: Invitación a una reunión con personas de la farándula. Dedícate a lo que quieres hacer.

Mujer: Escucha tu intuición. No aceptes a terceros en tu vida. Te molestas con alguien cercano.

Hombre: Sientes que todo está lento. Buscas a una persona del pasado. Te conectas con el amor.

Consejo: Pendiente no te unas a persona lenta.

Libra

Palabra clave: Inteligencia.

Número de suerte: 698

Celebración por logros. Cree más en ti. Compra de ropa para para niño escolar. Reflexiona en lo que vas hacer. Cuida más a tu madre. Nuevas aperturas. Necesitas una limpieza con esencias dulces y de la suerte. Baños con pétalo de rosas de colores. Controla las tristezas. Sal a la calle.

Trabajo: Estarás comprometido por algo que debes hacer y no puedes faltar. Personas nuevas en tu sitio de trabajo.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Dale gracias a dios por ser tan bello e incondicional contigo. Nuevos caminos. Logros y triunfos.

Parejas: Debes renovar las cosas. Saca lo que no usa de tu cuarto o casa. El amor llega a tu lado.

Solteros: Cambio de look. Suerte en el azar. No pidas por los demás pide por ti y cuando estés bien ayuda a los demás.

Mujer: Solo dios. Ganancias un dinero extra que llega a tus manos. No cuentes con otro si no lo que haces.

Hombre: Debes atender a un familiar que te necesita. La humildad debe estar a tu lado. Estabilidad.

Consejo: Utiliza los recursos a tu alcance.

Escorpio

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 805

Aléjate de las personas conflictivas. Alguien está contigo por lo que tienes. Recibes una ayuda espiritual. Escuchas algo de un familiar que te molesta. Compartes con personas conocidas. Preocupación por un familiar enfermo. Invitación a una salida. Mudanza. Cambios en tu vida que es necesario.

Trabajo: Cambio de empleo. Debes enfrentar las cosas y no permitir que otros se metan en tu trabajo.

Salud: Dolores reumático.

Amor: Buenas energías en este día. Crecimiento personal. Deja la tristeza adelante.

Parejas: Cambios y decisiones. Gente joven que te busca. Pruebas que pasas. Regalo de flores.

Solteros: Viaje pendiente que se te da. Muchas reuniones. Encuentros con compañeros.

Mujer: Nuevas renovaciones. Inicias estudios que tomas de nuevo. Hombre de cuidado en la puerta de tu casa.

Hombre: Cuidado con personas casadas que no te convienen. Independencia. Cierras un ciclo e inicias otro,

Consejo: Es momento de reflexionar.

Sagitario

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 357

Debes buscar esa persona que te ayuda en todo. Únete más a tu familia. Cuidado con una mujer que no te hace feliz. Un gran logro en lo profesional. Nuevos nacimientos. Firmeza y estabilidad. Tu pareja te ofrece un negocio. Movimiento. Nuevas personas a tu lado. Se activa el amor a tu lado.

Trabajo: Un nuevo empleo con la familia que te ofrecen. Debes integrarte más a un grupo. Estás en la búsqueda de algo nuevo.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Cuídate de personas que dicen quererte pero no es verdad. Aléjate de las personas tóxica.

Parejas: Escucha a esa persona adulta y sabía que te da un consejo. Hazte una limpieza espiritual.

Solteros: Necesitas salir de un lugar que te ahoga. Acepta los cambios. Conéctate con el amor.

Mujer: Controla lo que comes. Reconoces los errores en una reunión. Escucha tu yo interno.

Hombre: Necesitas limpiar tu casa en lo espiritual. Nuevas aperturas. Debes aceptar las cosas como son.

Consejo: Ríe la vida es una.

Capricornio

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 478

Una persona que te ilusiona cuidado con recién llegado. Alguien llega a tu casa con buenas noticias. Amigo que te da consejo escúchalo. Recibes protección espiritual. Te regalan una mascota que será tu protección. Te conectas con personas del extranjero. Descubres algo que te molesta.

Trabajo: Nuevas posibilidades de conseguir un empleo. Cuidado con lo que le dices a tus compañeros.

Salud: Malestar en una mano.

Amor: Perdona a esa que te hizo algo. Todos se equivocan dale una oportunidad a esa persona especial.

Parejas: Cambios en tu casa. Estarás pendiente de hacer un viaje. Estás en medio de un dilema.

Solteros: Los milagros de la vida se dan. Amigos que te buscan para pedirte disculpa. Cierras el pasado.

Mujer: Mensaje importante que debes atender. Deja las luchas. No Te quejes tanto. Se aclara el camino.

Hombre: Una mujer que te busca por un empleo. Bendice todo lo que te llega. Una nueva relación.

Consejo: Disfruta todo lo que tienes.

Acuario

Palabra clave: Suerte.

Número de suerte: 931

No todo en la vida es malo. Controla lo que dices en una reunión. Amigos que te buscan para que salgas con ellos. Nuevos amigos. Debes ayudar más a tu pareja. Una persona cercana que te busca por un empleo. Necesitas asistir a una reunión familiar. Te dan una guía espiritual.

Trabajo: Nuevos inicios en lo laboral. Coloca los pies en la tierra y ve bien lo que te ofrecen.

Salud: Revisar caries.

Amor: No sabes cómo ayudar a una persona querida. Todo fluye en lo amoroso.

Parejas: Necesitas hacerte una limpieza espiritual. Algo con una piñata que debes atender.

Solteros: Utiliza tu intuición. No puedes resolver los problemas de otros. Estabilidad. La estrella te acompaña este día.

Mujer: Controla las molestia en tu casa. Llega la estabilidad a tu vida. Tu pareja te da el apoyo que necesitas.

Hombre: Aléjate de personas negativas. Cuidado con lo que te dicen en una reunión.

Consejo: Atiende a tus difuntos.

Piscis

Palabra clave: Movimiento.

Número de suerte: 025

Ordena un tu cuarto. Caminos abiertos en lo económico. No permitas que otros digan que vas hacer. Libérate de situaciones que te atormenta. Sientes mucha desconfianza de la persona que está a tu lado. No escuches chisme. Alguien cercano que te ofrece un negocio. No reprimas tus emociones.

Trabajo: Logras acuerdo con la persona que estás trabajando. El universo te da una sorpresa. Estabilidad.

Salud: Estética.

Amor: Crecimiento que llega. Deja las comparaciones. Recibes un mensaje importante.

Parejas: Abre los ojos en lo que ves. Nuevas ideas que activas. Ganancias. Trata de cuidarte de tu entorno.

Solteros: Algo con un documento importante que se organiza. Nuevas emociones. Deja las dudas.

Mujer: Pones mucho esfuerzo en lo que quieres en lo económico. Éxito logros y triunfo en lo que inicias.

Hombre: Mujer que te ofrece un negocio. Llega el cambio que pediste. Bienestar y alegría en lo que llega.

Consejo: Escucha la voz de tu conciencia.

