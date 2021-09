agua de Nueva Esparta no es apta para consumo humano

1266766

La exdirectora de Hidrocarib Beatriz Ávila denunció este martes 31 que el agua que se consume en el estado Nueva Esparta representa un riesgo para la población, pues no está apta para el consumo humano.

Es un agua que microbiológicamente no es segura —sostuvo la exgerente—, lo que representa un riesgo sanitario muy alto. Afirma que tiene entendido que no se está dando el proceso de desinfección; por lo tanto, «el agua no está en condiciones aptas para el consumo humano”, destacó.

La especialista detalló que una de las razones para que esto ocurra puede ser la lluvia que cae en los embalses de Clavellinos y Tumiriquire, los sistemas que abastecen a la región insular. Agregó además que las plantas de tratamiento podrían no estar cumpliendo los procesos para garantizar la purificación del agua. Ávila relató que la turbidez presente en el agua limita el proceso de desinfección, ya que hay microbios y bacterias que se esconden en el sedimento.

Explicó que al agua se le debe añadir sulfato de aluminio para que las partículas dispersas en el agua se junten y se sedimenten y más adelante se pueda filtrar y desinfectar con cloro, a razón de cinco unidades de cloro por cada 15 unidades de turbiedad. Sin embargo, en Nueva Esparta supera por mucho este número.

“El agua va a tardar mucho en sedimentar, eso va a pasar en varios días por la presencia de las partículas coloides que generan la turbiedad”, afirmó Ávila, quien además recomendó filtrar y hervir el agua antes de consumirla.

Esta situación ha generado preocupación y un gasto de dinero fuera de la planificación en las familias de la isla, quienes temen enfermarse por lo sucia que llega el suministro por las tuberías.

Sobre el estado en que está llegando el líquido a los hogares, también opinaron algunos residentes. «El agua llega sucia y se tiene que hervir para los niños porque no se puede tomar así”, puntualizó Jessica López, habitante de Nueva Esparta.

“Tenemos que hervir y comprar botellones de agua para poder cocinar”, sostuvo Emma Bastardo. Al igual que ella, la familia de Miguel Rivas también debe comprar botellones con frecuencia.

Con información de Todos Ahora.

Redacción El PitazoOriente