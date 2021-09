Alcaldesa Levine Cava ofrece acoger a refugiados afganos en Miami-Dade

Cava indicó que el condado floridano Miami-Dade, está formado por «generaciones de refugiados políticos»; que en su momento también llegaron a la comunidad buscando nuevas oportunidades y un nuevo hogar para ellos y para sus seres queridos.

«Sentimos la responsabilidad de brindar esa misma oportunidad a todos los que huyen hoy de Afganistán», enfatizó la burgomaestre.

Además comunicó que, últimamente ha estado siguiendo con detalle los terribles acontecimientos que han sucedido en Afganistán y que según su opinión; «es imposible no pensar en la historia de tantos residentes de Miami-Dade que enfrentaron graves desafíos, persecución y peligro en sus lugares de origen antes de huir a los Estados Unidos», según reseñó DLA.

«Vemos el impacto positivo y enriquecedor que los inmigrantes tienen todos los días en nuestra comunidad, y sabemos que somos mucho más fuertes cuando damos la bienvenida a los recién llegados», afirmó Cava.

Según información de la alcaldesa, la Oficina de Nuevos Estadounidenses de Miami-Dade acaba de publicar un informe sobre el papel fundamental de los inmigrantes para el impulso de la economía, el crecimiento empresarial y de la población en este condado de Florida.

From COVID to Surfside to Haiti, Cuba, Afghanistan and beyond, this past year our world has endured immeasurable grief. On this #NationalGriefAwarenessDay, let’s remember all those we’ve lost and support those in need of a kind word or helping hand. pic.twitter.com/3N954SxHHt

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 31, 2021