Chile | Algunos de los accidentes más impactantes de la peligrosa Avenida Salvador Allende de Antofagasta

Los vecinos de la Avenida Salvador Allende, han reclamado y denunciado desde hace muchos años que los choferes de camiones no respetan la prohibición de transito que hay para los vehículos de alto tonelaje, esto debido a la peligrosa pendiente que existe en la avenida. Esta situación, provoca un gran peligro para las personas que transitan el sector, así también para los automóviles e incluso para las viviendas.

En este contexto, es importante repasar los accidentes que se han provocado por la falta de seguridad y control en la avenida. Dicho esto, en la mayoría de los casos existe un factor en común, el cual es la falla en los frenos de los camiones. A su vez, otra pieza que comparten, es la violación a la prohibición del transito de vehículos con un peso superior a los 3.500 kilos, este de hecho es una situación muy recurrente.

No obstante, a pesar de todos los accidentes, que muchas veces traen consigo fatales desenlaces, no hay ninguna solución a corto plazo, para los vecinos, quienes arriesgan sus vidas cada vez que caminan o manejan por ahí.

Justicia para Constanza

La mañana del 1 de mayo de 2021, Constanza Morales, una joven de 28 años, salió a pasear a su perrita Nori, aprovechando la franja horaria destinada al deporte. Sin embargo, ese día, todo cambió en su vida y un letal accidente detuvo sus planes, no solo para esa jornada, sino que para siempre.

Cuando Constanza estaba cruzando la calle de la Avenida Salvador Allende, junto a Nori, una mujer, que iba a exceso de velocidad en la autopista, atropelló a la joven e intentó darse a la fuga, pero fue detenida por unos conductores que la siguieron después de visualizar los hechos.

Es de suma importancia, mencionar que la mujer no prestó ningún tipo de ayuda a la joven, ni mucho menos a su mascota, no se detuvo a constatar lesiones, no llamó a emergencia, no pidió ayuda, solamente huyó y la dejó en la calle con un politraumatismo que finalmente ocasionó su muerte.

Hoy, los amigos y familiares de Constanza piden justicia, pues a pesar de que han pasado meses, el tribunal aún no entrega los exámenes de toxicología, los que finalmente determinaran en qué condiciones estaba la mujer al momento de cometer el delito. Lamentablemente, este es uno de varios casos que han culminado fatalmente con la vida de quienes caminan por el sector.

Choque múltiple 2021

Por otra parte, finalizando el mes de julio, las autoridades y los ciudadanos por redes sociales informaron que en la esquina de la Avenida Salvador Allende, ocurrió una grave y fatal colisión entre un camión y cinco automóviles. Este dejó a casi una docena de personas lesionadas de diversas consideraciones, afortunadamente nadie murió, pero a pesar de esto, considerando la magnitud del accidente, pudo haber sido peor.

A este complicado escenario, asistieron cinco unidades de bomberos, queienes contaron con la ayuda de 46 voluntarios, todos acudieron al lugar para prestar ayuda. El hecho se produjo cuando el chofer perdió el control del camión e impactó a los demás autos, esto provocó que unos quedaran encima de los otros. Además, según las autoridades, transgredió la normativa que indica la prohibición de vehículos que excedan el peso vehicular de 3.500 kilos.

Joven de delivery atropellado por un camión

La tarde del 29 de abril de 2021, un joven, trabajador de delivery, mientras transitaba en su moto por la avenida Salvador Allende sufrió un grave accidente, cuando se vio involucrado en una colisión con un camión. Esto trajo como resultado que el joven, junto a la motocicleta, quedaran debajo del vehículo mayor.

Rápidamente, los vecinos del sector unieron fuerza para levantar la gran maquina y así poder rescatar al hombre, quien, después de que los bomberos acudieran al lugar, fue estabilizado para que el personal del SAMU lo pudieran trasladar a un centro hospitalario. Oportunamente, y pesar de sus fracturas y condición, no presentó riego vital.

Colisión entre camión y camioneta en 2019

Muy por el contrario, de lo que pensaría una persona, estos hechos, han ocurrido durante muchos años. Como este caso, de octubre de 2019, donde un vehículo de alto tonelaje fue protagonista de un gran choque en el sector. A pesar de que este tipo de transportes está prohibido en el sector, aun así, este hecho ocurrió.

Según los testimonios de los vecinos, el camión iba por la autopista a una alta velocidad, debido a esto, y con un posible fallo en los frenos, chocó con una camioneta. Al lugar acudió el personal de bomberos para ayudar a los involucrados.

Accidente de 7 transportes en 2018

Incluso un año antes, en 2018, se registró otro grabe accidente en el sector, donde se vio involucrado un camión, un bus y cinco autos, resultando un fallecido y once personas con grandes lesiones y por más que suene suene repetitivo, una vez más la velocidad y los frenos, del camión involucrado, fueron los causantes del trágico hecho.

Colisión entre un camión y 10 vehículos en 2016

Por otro lado, años antes, en 2016 un camión choco con al menos 10 vehículos en la intersección de la Avenida Salvador Allende, este hecho dejo a 15 personas con lesiones de diversa consideración, la causa habría sido un fallo en los frenos del camión, ya que estos no funcionaron, al lugar acudió personal de salud, por parte del SAMU y por supuesto los bomberos.

Finalmente, debido a esta situación, sumándole el hecho de que algunos de estos siniestros han culminado en deseos, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en julio de este año, anunció que se instalaran dispositivos que puedan medir la velocidad de los autos en la autopista, de esta forma, se espera salvar vidas, puesto que, dos atropellos del 2020 resultaron con lamentables muertes.