Contradicciones sobre la vacunación dificultan la gestión de la pandemia

Hasta el 31 de agosto se han distribuido en el país 4.641.032 vacunas y 25,9% de la población cuenta con al menos la primera dosis, según datos oficiales. Fuentes expertas señalan que la opacidad que gira en torno al proceso de vacunación genera incertidumbre y no permite la oportuna orientación por parte de los especialistas

Desde que comenzó el proceso de vacunación contra el covid-19 en Venezuela, la información brindada por parte de la administración de Nicolás Maduro ha sido escasa. El seguimiento llevado por el Vacunómetro, herramienta periodística que registra el proceso de vacunación en el país, y que es realizado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), ha evidenciado en sus actualizaciones semanales contradicciones y vacíos en los datos divulgados por los voceros oficiales de cada estado.

En diciembre de 2020, Venezuela firmó con Rusia un acuerdo para la compra de 10 millones de vacunas Sputnik V, pero no fue hasta el 13 de febrero pasado que llegaron las primeras 100.000 dosis. Desde ese momento hasta el 12 de junio, fecha en la que el gobierno dejó de reportar los nuevos lotes de vacunas que llegaban, en Venezuela han ingresado 3.230.000 dosis desde China y Rusia.

Para el reporte realizado el día 28 de julio por el Vacunómetro, se obtuvo de manera extraoficial información que señalaba que al país habían arribado nuevos lotes de la vacuna Sinopharm; sin embargo, las autoridades correspondientes no hicieron los anuncios pertinentes.“Semanalmente están llegando vacunas chinas desde hace un buen tiempo y decidieron no publicar ni realizar actos públicos en los aeropuertos”, relató una fuente del Ministerio de Salud para ese reporte.

El lunes 30 de agosto un nuevo episodio de desinformación volvió a ocurrir. La cuenta oficial de Sputnik V en la red social Twitter informó la llegada de un nuevo lote de vacunas al país, no obstante, la publicación fue eliminada horas después sin dar detalles. Mientras horas más tarde, el despacho de la salud de Venezuela a través de su cuenta de Twitter negó la llegada de las vacunas al alegar que la noticia era falsa.

La entrega de las segundas dosis de la vacuna rusa ha tenido retrasos a nivel internacional. El 4 de agosto, el Fondo de Inversión Directa de Rusia, ente encargado de comercializar la vacuna, informó que durante el mes de agosto solucionaría los retrasos que hay en los suministros.

Estos retrasos han generado que muchas personas que se vacunaron a finales de mayo, cuando inició la segunda fase de vacunación en el país con esta vacuna, aún no tengan el esquema de inmunización completo. En el mes de junio, el Instituto Gamaleya de Rusia dijo en un comunicado que era seguro extender hasta tres meses el período entre la primera y segunda dosis. Según las cuentas, las personas que se vacunaron a principios de mayo ya deberían tener su segunda dosis de Sputnik V.

De acuerdo con la información suministrada el 26 de agosto a través de Twitter por Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, en el país hay al menos 500 mil personas que están a la espera de la segunda dosis de la Sputnik V.

La médico internista e infectóloga, miembro de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela explicó que conocer la ruta del proceso de vacunación, saber cuáles son los centros y las vacunas que están llegando evita que se genere zozobra y que haya miedo porque las personas están en conocimiento de cuál es el flujo y abastecimiento de las vacunas que hay y entran al país.

“La transparencia en los procesos de la llegada de las vacunas genera confianza y evita mercados negros. Además, ayuda a que las personas entiendan que hay una estratificación por edad del proceso de vacunación, pero que todos deben ser vacunados. Esto da confianza, evita el desespero y también evita que las personas busquen maneras alternativas inadecuadas para vacunarse”, dijo.

Hasta el martes 31 de agosto, 25,49% de la población contaba al menos con la primera dosis, dicho porcentaje equivale a 5.608.134 vacunas aplicadas. Sin embargo, el seguimiento deja a la luz que se siguen reportando mayores cantidades de vacunas aplicadas (5.608.134) que las que se han distribuido entre los 23 estados y Distrito Capital (4.641.032). La diferencia entre los números deja en evidencia que no en todos los estados los voceros han reportado las vacunas que han recibido.

Según el reporte realizado este 1 de septiembre por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un poco más del 10% de los venezolanos ya han completado el esquema de vacunación. Enrique Pérez-Gutiérrez, jefe de Información de Emergencias Sanitarias de la OPS, indicó que en el país se han aplicado 9.342.817 dosis.

Para evitar la diferencia en las cifras, la especialista en infectología explica que los procesos de vacunación deben ser públicos y fáciles de entender. “El proceso debe ser transparente referente a las vacunas que se van a administrar y cómo se van a distribuir. Todo programa de vacunación debe ser enmarcado en la transparencia, seguridad, confianza e igualdad. Esto es uno de los principios de la OMS para asegurar que todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad y garantías con respecto a la administración de las vacunas”.

Asimismo, Valenzuela señaló que no dar información sobre los procesos de vacunación viola el derecho de las personas a estar informadas y el derecho a la salud. “Los ciudadanos tienen derecho a estar bien informados y que, además, la información llegue de manera clara y oportuna. También tienen derecho a conocer cuál es el proceso sanitario del país para mantener la salud de los ciudadanos”.

En la misma línea, el médico pediatra y especialista en gerencia de Salud Pública, Alejandro Crespo, dijo que las personas tienen derecho a saber en qué momento de la epidemia estamos, cuál es el plan y qué se puede hacer para resolver los problemas colectivos y las situaciones individuales.

“Nada de esto se puede hacer si no se publica la información adecuadamente”.

Por su parte, Crespo puntualiza que conocer cuál es el proceso de vacunación permite que otros actores colaboren en el objetivo planteado y que se haga una buena gestión de la epidemia. “Esta información en términos de auditoría debe ser pública, para que funcione debe ser pública. En estos momentos las personas no saben cuándo les corresponde la segunda dosis si ya se pusieron la primera, si en algún momento van a poder vacunar a sus hijos o cuándo van a poder vacunar a sus padres”.

El médico pediatra señaló que no tener información no le permite a los ciudadanos tomar decisiones y a los que están en el sector de la salud no les permite ayudar a buscar una solución al problema. “En diciembre dijeron que iban a vacunar a 10 millones de venezolanos, pero desde esa fecha hasta hoy ni siquiera a 4 millones de personas se han vacunado. Lamentablemente (el Estado) miente descaradamente y genera en la población una cantidad de expectativas que no son cumplidas”.

Contradicciones en el resto de los estados

Según los datos recopilados por el Vacunómetro, solo diez estados han reportado la cantidad de primeras y segundas dosis aplicadas: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Vargas y Táchira. Y solo tres (Falcón, Lara y Táchira) actualizaron sus cifras en la última semana. Además de esto, en cinco de estos diez estados (Anzoátegui, Apure, Monagas, Portuguesa y Vargas), según la actualización de esta semana, los voceros oficiales solo informaron la cifra general de vacunas aplicadas sin discriminar entre primeras y segundas dosis.

Por otra parte, autoridades del estado Mérida solo se ha reportado la cantidad de segundas dosis aplicadas y en Miranda solo han reportado las cifras de sus primeras dosis. El resto de las entidades solo han dado cifras generales de las dosis aplicadas sin especificar la cantidad que han sido utilizadas para primeras y segundas dosis.

El 30 de agosto, el gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, dijo en la emisora de radio Paisana 92.5 FM que se han vacunado 171.000 personas. Los datos los ofreció sin especificar el número de personas que han recibido la primera dosis y las que han recibido la segunda. Asimismo, el gobernador especificó que se ha visto un freno en la distribución de vacunas que hacen desde Caracas.



