El mensaje de Luis Olavarrieta a Josemith Bermúdez a un mes de su muerte

El periodista Luis Olavarrieta compartió a través de su cuenta de Instagram un corto pero emotivo mensaje con el que recordó a su amiga y colega Josemith Bermúdez a cumplirse un mes de su muerte.

“Hoy ya hace mes que no te abrazo. No te has ido, tu fuerza sigue en mi”, escribió el periodista en la publicación.

La actriz, periodista, animadora y empresaria venezolana Josemith Bermúdez falleció la madrugada del 31 de julio tras una lucha de varios años contra el cáncer de ovarios.

La noticia sobre el fallecimiento de Bermúdez la dio a conocer el propio Luis Olavarrieta por medio de un comunicado. Recordemos que ambos eran grandes amigos y solían pasar gran parte del tiempo juntos.

El criollo reveló a través de un live en Instagram que la muerte de Josemith representó un momento bastante duro para él. Confesó que en la última conversación que tuvieron lloró mucho al saber que esa era la despedida de su gran amiga.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial