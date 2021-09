España | «Me voy triste, pero orgulloso»

Mientras el mundo del fútbol miraba a París, el mercado cerraba con la sorpresa de que Griezmann dejaba el Barcelona para regresar al Atlético de Madrid. El francés ha recalado en calidad de cedido en el conjunto rojiblanco con posiblidad a otro más con opción de compra obligatoria de 40 millones de euros.

El delantero se ha querido despedir del Barcelona en las redes sociales, a pesar de que su paso por el club catalán no ha estado al nivel que se esperaba: «Querido culés. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con éste gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros».

Las necesidades económicas del Barcelona han llevado a Joan Laporta a desprenderse de varios jugadores de la primera plantilla. El presidente del cuadro azulgrana comenzó deshaciéndose de futbolistas como Matheus Pereira, Junior Firpo o Todibo, pero todavía quedaba seguir dando salida a otros para aligerar la masa salarial. A Umtiti no han conseguido encontrarle destino y Antoine Griezmann comenzaba a ganar enteros de nuevo para salir.

En julio, el futbolista de Macon aceptó marcharse cuando el club se lo propuso, pero Antoine Griezmann sólo ponía una condición: irse al Atlético de Madrid. El francés sabía que el Cholo Simeone le quería y, además, él mismo siempre había meditado la opción de volver después de su primer año en el Barcelona, donde no consiguió acoplarse ni tener una relación fluida con Leo Messi, el gran líder del Barça. Ahora, ve su deseo hecho realidad regresando al Metropolitano.