Euforia a la llegada de Messi de su primer entrenamiento en Caracas

Leo Messi, es el huracán que arrasa en Caracas, y es que la fanaticada sigue cada paso del astro argentino. Sus seguidores permanecen apostados a las afueras del hotel donde se hospeda, para seguir los movimientos de entrada y salida del considerado por muchos como el «mejor» futbolista del mundo.

«¡Messi, Messi!», gritaban en medio de aplausos los fanáticos para recibirlo al astro y a la selección Argentina en el hotel luego de su entrenamiento de este martes en Caracas.

#31Ago |



Video: @PrimeroEnLNE pic.twitter.com/mHjGbg12w9 — 800 Noticias 🖥️ (@800_Noticias) September 1, 2021

El recién fichado por el PSG, se encuentra en Venezuela para el partido Argentina- Venezuela este próximo jueves en el estadio olímpico de la UCV.

Como se recordará Messi no venía a Venezuela desde el 2016 cuando la Vinotinto recibió a Argentina en Mérida, si no me equivoco.

#31Ago | Salida de Lionel Messi del hotel rumbo a su primer entrenamiento con la selección Argentina en Caracas.



📸: @matiasdelacroix / @DarvinsonRojas pic.twitter.com/BXHtk8uUar — 800 Noticias 🖥️ (@800_Noticias) August 31, 2021

800Noticias

Por: Reporte Confidencial