Gobierno español anunció «subida inmediata» del salario mínimo

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles una subida «inmediata» del salario mínimo, la tercera en dos años, reiterando su objetivo de llevar ese ingreso al 60% del salario medio para el fin de la legislatura en 2023.

Sánchez manifestó que no «va a haber recuperación económica si no es una recuperación justa, si no llega a todos los estratos de la sociedad» y apuntó «por eso la voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año», sin precisar cuánto.

Este anuncio se produce la misma jornada en la que se abrieron las negociaciones entre el Ministerio del Trabajo, los sindicatos y los empresarios sobre el nivel del salario mínimo, actualmente de 1.108 euros (1.310 dólares) brutos mensuales sobre doce meses.

Con información de Noticia al Día.

Por: Reporte Confidencial