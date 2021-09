HABLA LA VIRGEN DEL VALLE

Aquí estoy sagradamente

Bajé de mi camarín

A disfrutar el festín

Que me regala mi gente,

Soy Patrona del oriente

Al que retribuyo amores

Que hermosas están estas flores

Hoy los quiero saludar

Y mi vestido mostrar

Cuando entonen sus canciones.

Mi manto se multiplica

En protección al que ora

Les escucho a toda hora

La plegaria que suplica

Y el teléfono repica,

Son miles esos mensajes

Voy aligerando el viaje

Y comienzan los milagros

La salud traigo en un tarro

Y la comida en menaje.

Llegó su Virgen del Valle

Esperanzada y con fé

Por favor me dan café

Que me voy para la calle,

Y a todo aquel que me halle

Le daré mi bendición

Gracias por esa oración

Que dedicas a tu madre

No te preocupes buen padre

Te escuché con atención.

La fe que nunca se pierda

Todo llega en su momento

Vengo aliviar tus lamentos

Que no se acabe la cuerda,

No permitas que te muerda

Animal con desespero

Estoy aquí porque quiero

Acrecentar vuestra fe

Lo que pasa yo lo sé

Rezo por tí con esmero.

Reciban mis bendiciones

Ya no estoy en la garita

Se alegra mi Margarita

Quiero escuchar sus canciones,

Bellas letras son primores

Mar de la Virgen del Valle

La canta el pueblo en la calle

Y en su corazón palpita

Mar de la Virgen Bonita

Vengan todos para El Valle.

La voluntad del Señor

Se hará en tiempos de luz

Has de mostrar gratitud

Te espera un mundo mejor,

Venezuela es una flor

Que debemos de regar

Y mucho amor regalar

Para mitigar los males

Lo que viene son raudales

De bendiciones del mar.

Los quiero hijos amados

Unidos y sin discordia

Les viene misericordia

De nuestro padre adorado,

El que entregó su costado

Su vida toda por tí

Vamos a orar por aquí

Y él te libra del pecado

Del mal quedaras librado

Mi bendición para tí.

Alexander Díaz Guzmán