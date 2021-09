Hombre amenazó con secuestrar a su hijastro para obligar a su expareja a volver con él

Un hombre amenazó a su expareja con llevarse a su hijastro fuera del país si no regresaban a estar juntos. El hecho se suscitó el pasado 25 de agosto, la desesperada madre al ver que pasaban los días y no aparecía su hijo denunció ante los organismo de seguridad.

Con arma en mano, el joven de 25 años arrebató a su hijo de los brazos de su progenitora. La mujer denunció el hecho ante los funcionarios de la Policía Nacional quienes se dirigieron hasta la Calle La Pica, Sector La Jojotera, Urbanización Luis Hurtado Higuera, el Junquito, donde encontraron al sujeto junto a su hijo.

Los efectivos policiales detuvieron a Richard González (25), también detuvieron a José Niño Pinzón (56) y María Rangel Godoy (52), quienes se encontraba en la vivienda junto al menor de edad.

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador social, Román Camacho, informó que los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público.

#Caracas Funcionarios de la DIE El Junquito rescataron a niño que había sido secuestrado. El padre del niño, Richard Daniel González Henriquez (25A), según información oficial, el pasado 25 de agosto fue hasta la casa de su ex pareja donde estaba el niño y la amenazó con un arma pic.twitter.com/u3YcuIuJYH

En un plot twist criollo, el niño que fue secuestrado no es hijo del victimario. Se lo llevó para obligar a su ex a que volvieran juntos pero no es el padre biológico.

— Roman Camacho (@RCamachoVzla) September 1, 2021