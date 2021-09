Libro: CHICA UNO

EL ÉXITO INTERNACIONAL QUE TE CAUTIVARÁ «El mejor suspense desde Perdida.» ELLE Alexandra, una exitosa abogada afincada en Nueva York, recibe la noticia de que su madre, muerta en la cárcel, la ha nombrado albacea de su testamento. Aunque nadie en su entorno lo sabe, la protagonista fue años atrás la Chica Uno, la única que logró escapar de la casa donde sus padres la tenían prisionera junto a sus hermanos. Ahora Alexandra deberá ponerse en contacto con los demás, que crecieron en familias adoptivas diferentes, incluido su extraño hermano Ethan, que ha convertido la pesadilla que vivieron de niños en un lucrativo negocio de conferencias# Convertida en un fenómeno internacional y calificada de obra maestra por la crítica literaria, esta novela hipnótica, llena de misterios y personajes que no son lo que parecen, eleva el thriller psicológico a un nuevo nivel. Reseñas:

«Una obra maestra perfecta.»

Sunday Express Review «¿Es esta la novela del año?»

The Guardian «Adictiva y poderosa.»

The New York Times «El mejor suspense desde Perdida.»

Elle «La novela que te quedarás leyendo hasta las tres de la madrugada.»

The Sunday Times «Absolutamente cautivadora.»

Daily Mail «Una lectura fascinante y escalofriante.»

BBC «Un thriller asombrosamente bueno.»

The Observer «Imposible parar de leer e imposible de olvidar.»

Daily Express Review «Te atrapa desde la primera página.»

The Bookseller «Brillante.»

Autor: DEAN, ABIGAIL

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 280

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial