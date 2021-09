Revelan la clasificación de ‘Venom: Let There Be Carnage’

Una de las intrigas que hay alrededor de la secuela de ‘Venom’ es sobre si será para un público adulto o estará enfocada para toda la familia, por fortuna para los curiosos esta semana se ha revelado oficialmente la clasificación de ‘Venom: Let There Be Carnage’ y al parecer podría sorprender a más de un fan.

En anteriores adelantos y trailers se mostró que el concepto de dicho live-action de Marvel llevaría una línea más madura y oscura que el resto de las producciones de la apodada Casa de las Ideas, por lo que se creía que el largometraje estaría disponible sólo para mayores de edad, sin embargo no será así.

En un reciente anuncio de la Motion Picture Association (MPA) se confirmó que la clasificación de ‘Venom: Let There Be Carnage’ será PG-13 “por secuencias intensas de violencia y acción, algo de lenguaje fuerte, material perturbador y referencias sugerentes”. Esta fue la misma clasificación que recibió la primera película de este antihéroe estrenada en el 2018.

Esta noticia podría preocupar a algunos fans, sin embargo al mencionar que habrá material perturbador, violencia y lenguaje fuerte puede dar a esperanza a los que esperan ver una secuela explicita así como oscura.

‘Venom: Let There Be Carnage’ se estrenará el 15 de octubre del 2021, debido a que se volvió a retrasar por el rebrote de la nueva variante del coronavirus que ha vuelto afectar a la industria del entretenimiento.

Wipy