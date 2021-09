“A los caraqueños les llegó la crisis eléctrica que padecen los maracuchos”

1268623

Iñaki Rousse, exvicepresidente de la Electricidad de Caracas, asegura que los apagones, fluctuaciones en el voltajes, fallas o racionamientos que padecen a diarios los habitantes del Distrito Capital se deben al deterioro de la infraestructura eléctrica, que acumula 20 años sin mantenimiento y que ya el gobierno de Nicolás Maduro no puede ocultar.

“A los caraqueños les llegó la crisis que vienen padeciendo los maracuchos y los margariteños. A Caracas le habían enmascarado la crisis. Lo que había pasado es que para privilegiar a Caracas, racionaban al resto del país. Pero ahora el sistema entró en colapso”, dijo el especialista en entrevista telefónica con El Pitazo.

Maracaibo, capital del estado Zulia en el occidente de Venezuela, padece racionamientos eléctricos desde hace al menos seis años, siendo 2018 y 2019 los más críticos por registrar apagones que duraron hasta cinco días continuos.

Rousse explicó que el sistema eléctrico se conforma por tres eslabones: generación, transmisión y distribución, y que cada uno de ellos registra severos problemas que dificulta la prestación de un servicio estable. “En generación, Caracas, -hasta el año 2000- tenía plantas que garantizaban su propia demanda eléctrica y la interconexión con Guri se usaba como respaldo. Ahora, Caracas perdió la generación local y depende de Guri”, destacó.

Agregó que la red de transmisión de la capital venezolana tiene 20 años sin mantenimiento, y se trata de un sistema de cables subterráneos que viajan por tuberías, y si están en malas condiciones, empieza a fallar. “Hay unos cables de 30 kilovoltios que alimentan todo el centro de Caracas que debieron cambiarse en el año 2002, y estamos en el 2021 y no se cambiaron. Recuperar ese sistema de transmisión de Caracas implica romper calles, extraer tuberías; es un trabajo de envergadura que lleva tiempo”, indicó.

Sobre el sistema de distribución, señaló que hay subestaciones de electricidad que se quedaron sin equipos de respaldo y cuando falla el único disponible, toda la zona que se sirve queda a oscuras al mismo tiempo.

“El problema de Caracas es que ya no es que hay una célula cancerosa en un sitio, el problema es que hizo metástasis. Y puedes tener la energía, pero no tienes los circuitos, o no tienen la transmisión; o tienes los circuitos, pero no tienes la energía”, explicó.

Rousse aseguró que es la primera vez que el 70 % de la demanda eléctrica de Venezuela depende de las centrales del Bajo Caroní: Guri, Caruachi y Macagua, ubicadas en el estado Bolívar. “En la época de la Electricidad de Caracas -empresa nacionalizada por el gobierno en 2007-, se tenían que perder dos unidades térmicas para pedir energía al Sistema Interconectado Nacional”, aseguró.

El especialista indicó que el deterioro de la infraestructura eléctrica de Caracas llegó antes a las regiones de Venezuela, cuyas principales ciudades se quedaron sin generación propia y creció la dependencia de Guri. “La razón por la que la crisis no llegó antes es porque la demanda eléctrica se contrajo en 50 %”, finalizó.

