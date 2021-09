Adriana Azzi: Horóscopo del 2 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 2 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Flores.

Número de suerte: 138

Se claro y transparente en lo que estás haciendo. Recibes una invitación por viaje a una montaña. Algo con ropa de frio. Un nuevo inicio en tu vida. La rueda de la fortuna contigo. Algo con un jefe que le hablas claro. Cuidado con accidentes o un vehículo que hay que reparar.

Trabajo: Nuevo negocio. Innovación. Conciliación entre compañeros. Celebran un cumpleaños.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Dominas temas sentimental. Debes activar la vida social. Unión familiar. Reconciliación.

Parejas: Debes ser claro con tu pareja y no hacer todo solo (a). Aclara tu mente y di lo que quiere.

Solteros: Debes estar al día con pagos pendientes. Salidas nocturnas. Cuídate de mentiras e infidelidades.

Mujer: Demasiada tranquilidad. Deja las peleas en tu entorno. Quiere más a las personas que están a tu lado.

Hombre: Mujer que se siente traicionada o maltratada por ti. Nuevas expectativas en tu vida y con la relación que tienes.

Consejo: Es mejor decir la verdad.

Tauro

Palabra clave: Invitación.

Número de suerte: 566

Llegó el momento de ser claro y saber lo que quieres. El tiempo de dios es perfecto y lo que es tuyo llega a su momento. Una persona allegada que te desea y está pendiente de ti. Has ejercicios de respiración para que tengas fuerza y puedas enfrentar a lo que vas. Ten enteras de boda o embarazo.

Trabajo: Debes confiar más en lo que haces. Llamadas importante por negocio. Alegrías.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Inestabilidad. No valoras a los demás. Alguien del pasado que llega a tu vida cuidado acuérdate lo que hizo.

Parejas: La suerte está contigo. Sigue tu intuición. Una mujer que te ayuda en lo laboral. Algo que esperas llega.

Solteros: Vences sobre el enemigo. Nuevos proyectos muy positivos. Un maestro que te orienta.

Mujer: El amor y la pasión están en ti. Se te otorga algo que es tuyo. Cuidado con los retos.

Hombre: Una persona conocida que está en un momento difícil. No llores por cosas del pasado.

Consejo: Busca tu Ángel de la guarda.

Géminis

Palabra clave: Proyección.

Número de suerte: 288

Deja el pasado no sigas en eso. Debes reconocer el pasado y ver tu futuro en tu vida. Compra de ropa. Cambios en forma de vestir. Un gran premio en tu vida. Inicios de estudios. Te vas a vivir a otra ciudad. La vida te da sorpresas. No te separes de una persona que te protege de mal carácter.

Trabajo: Nuevas noticias en una entrevista. Te dirán que tienes dos opciones en diferente sitio.

Salud: Alergias.

Amor: Estarás trabajando por lo que quieres y logras tus éxitos. Compra de vivienda o de un vehículo.

Parejas: La fuerza del sol está contigo a conseguir lo que te corresponde. Nuevas comunicaciones.

Solteros: Te enteras de algo que sucede en tu comunidad y te preocupas y ayudaras. Nuevas oferta.

Mujer: Cuidado como interpretas las cosas y no maltrates a otros con lo que dices. Logros en lo laboral.

Hombre: Se cierra un ciclo y se inicia otro. Deseos o inquietud por terminar algo y saber de tu futuro.

Consejo: Debes afrontar la realidad.

Cancer

Palabra clave: Arte.

Número de suerte: 944

Deja los chismes no los escuches ya que puede destruir lo que tienes. Cambios. Llegan a tus manos algo que te da cambios. No dejes pasar la suerte. Fijas una firma o fecha. Paseos por carretera. No dejes que personas mala y traicionera te perturben. Algo con sección de fotos.

Trabajo: Hecho curioso con algo de cristal de un mostrador. Cambio de empleo. Nuevos inicios.

Salud: Exámenes de laboratorio.

Amor: Grandes cambios. Te ofrecen de otro sitio para que trabajes con ellos y mejor ganancias.

Parejas: Preocupación por quebranto de un familiar en tu casa. Buscaras la armonía en tu casa.

Solteros: Estas en la lucha de algo. Quieres salir de la soledad que tienes o retiro de los compañeros.

Mujer: Sientes que estás atada y que siempre haces lo mismo debes salir de la rutina pero cuidado con las decisiones.

Hombre: Alguien del pasado que te ayuda en algo que quieres. Persona del pasado que te busca de nuevo.

Consejo: Sal del silencio.

Leo

Palabra clave: Influencia.

Número de suerte: 742

Nuevos resultados de una reunión que tuviste en la familia. Cuidado con las decisiones que tomas apresuradas. Discusiones en tu sitio de trabajo por algo que no se aclaró. Viajes de ida y vuelta. Cambios en tu cuarto necesarios. Cancelas un dinero por un amigo. Cambios y transformaciones.

Trabajo: Cambio de oficina. Grandes dificultades en un grupo de trabajo. Viaje por trabajo de ida y vuelta.

Salud: Sin novedad.

Amor: Acuerdos por gastos necesarios. Controla los celos. Cuídate de enemigos ocultos que quieren que te vayas.

Parejas: Salidas nocturnas. Oportunidad para aclarar comentarios en la familia. Asunto importante con tu pareja.

Solteros: Alguien que se acerca a ti para tener algo contigo. Cuidado con personas extranjeras y de dinero.

Mujer: Reunión familiar en armonía. Tomas la decisión de enfrentar un familiar por comentarios con tus hijos.

Hombre: Veras el fruto al trabajo o cosas que inicias si le pones más empeño. Busca la paz es la mejor forma de vivir.

Consejo: Solo dios búscalo.

Virgo

Palabra clave: Novios.

Número de suerte: 158

No seas negativo. No maldigas tanto ten calma logras más. La compasión es importante en el ser humano. Tú también te equivocas y mucho. Cuidado con las palabras que dices y sigues cometiendo los mismos errores. Cuídate de personas tramposas y estafadores. Éxito en asuntos financieros.

Trabajo: Compras y venta. Negocio con amigo que se activa. Hecho curioso con flores amarillas.

Salud: Cambios en la alimentación.

Amor: Viajes o mudanza con familiares cercanos. Hecho curioso con un periódico. Preocupación por un banco.

Parejas: Personas que trabajan en sitio de tribunales que te ayudan en algo. Apertura económica.

Solteros: Algo con un hombre que te explica bien las cosas. Controla los excesos.

Mujer: Éxito con un negocio. Deja la rutina haz las cosas diferentes. Deja el egoísmo no te bloquees.

Hombre: Reencuentro con personas del pasado. Viajes o mudanza. Alguien sale de tu vida.

Consejo: Siempre hay solución a los problemas.

Libra

Palabra clave: Senderos.

Número de suerte: 908

Todo lo que quieres llega. Sal de la rutina. Nuevas personas en tu entorno. Cambios positivos. Nuevas propuestas. Debes hacer cambios positivos. Remodelaciones en tu vida. Cuidado con problemas en tu casa. Ve con calma en la vida no tomes decisiones apresuradas. Compra de alimentos.

Trabajo: Tendrás nuevas oportunidades. Nuevas relaciones. Vences a tus enemigos. Cambios en tu candelario.

Salud: Dolor muscular.

Amor: el dinero para hacer un viaje con familia que te llega. Una mujer que es clave en lo que quieres hacer en negocio.

Parejas: Nuevos mensajes llamadas o reuniones que será positivo en tu vida en lo económico. El amor se activa.

Solteros: Debes reparar algo en tu casa. Tristeza y melancolía deja suelta todo eso.

Mujer: Asuntos con una oficina donde habrá cambios. Debes hacer un pare en tu vida y mundo ya que vienen cambios.

Hombre: Unas personas en situación económica fuerte que debes ayudar. No te dejes manipular.

Consejo: No trates de controlar todo.

Escorpio

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 777

Estarás muy expresivo en lo que sientes. Equilibrio en algo que haces. Llamadas importante que recibes. Nuevos reencuentro. Reuniones en tu entorno. Nuevas decisiones que serán perfectas. Cuidado no discutas ni desees mal. Coloca tus pies en la tierra y ve bien lo que haces.

Trabajo: Haces un trabajo en equipo. Nueva relación laboral. Ayudas a muchas personas en tu trabajo.

Salud: Molestia de muela.

Amor: Debes apostar por ti por lo que quieres adelante no te detengas. Debes cerrar ciclos en lo que debes cancelar.

Parejas: Debes cuidar la administración del dinero que recibes. Cuida un poco la salud.

Solteros: Momento favorable en el cobro de un dinero. El sabio llega a tu vida pero no dejes todo en sus manos.

Mujer: Cuídate de gentes vecinas muy conflictivas. Cuídate de personas que te quieren quitar algo. Te pondrán a escoger.

Hombre: Es bueno invertir pero antes consultar si te conviene. Hombre mayor con quebranto. Dejaras de tratar a una mujer.

Consejo: Permite que los demás sean ellos.

Sagitario

Palabra clave: Guía.

Número de suerte: 216

Se agradecido con tu pareja la fortuna en tus manos. Inicias nuevos cambios. La rueda de la fortuna contigo. La energía positiva contigo. Debes estar pendiente de niños. Personas del pasado que debes estar pendiente. Cuidado cuando manejes de noche. Nuevas personas reuniones.

Trabajo: Cuídate de personas que no te hablan de frente en tu sitio de trabajo. Necesidad de cambiar con compañeros.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Una persona que sale de tu vida o mundo. Cambios en tu familia. Sacrificios.

Parejas: Debes activar las cosas con tu pareja. Cambios de opinión. Ayudas a tus amigos.

Solteros: Un renacer en tu vida. Compra de ropa. Un nuevo destino o vida te llega cambios positivos.

Mujer: Pides consejo a una amiga. Se te otorga un premio pero a muchos no le gustara.

Hombre: Alegrías por adquisición de vivienda. Asunto con colegios o universidad. La vida te dirá con quién debes estar.

Consejo: Da amor sin esperar nada.

Capricornio

Palabra clave: Canalizar.

Número de suerte: 688

Cambios. Viajes. Cancela deuda pendiente. La rueda de la fortuna está de tu lado. La vida te da nuevas oportunidades. Cambios en la ropa de trabajo. Te invitaran a un evento y serás especial en ese sitio. La fuerza de la prosperidad está contigo en todos los sentidos. Te adaptas a un lugar.

Trabajo: Llega la libertad a tu vida. Algo con una carpeta. Salen karmas en tu vida. Una nueva estrategia en tu vida.

Salud: Malestar en colón.

Amor: Muchas mujeres en la calle en pie de lucha te acompañarán. Nuevos proyectos. Paseos en parques.

Parejas: Compra de zapatos. Contacto con imagen espiritual debes prender una vela blanca.

Solteros: Pondrás al día unos papeles de niños ya que lo necesitas por viaje. Amor de madre que no te falta.

Mujer: Debes alimentarte mejor o buscar ayuda profesional. Buscas ayuda por problema de la comunidad.

Hombre: Necesidad de estar aislado. Algo con moneda extranjera. Verás el camino abierto a la prosperidad.

Consejo: Hazte una limpieza espiritual con una vela morada.

Acuario

Palabra clave: Inestabilidad.

Número de suerte: 280

Tendrás una prueba. Alegrías y firmas. El amor llega aunque te cueste aceptarlo. Ten claro lo que quieres. No te unas a personas conflictivas y negativas. Conflictos o peleas. No te enganches con el pasado ve el futuro. Cambios nuevos inicios. Asunto con papeles que resolver.

Trabajo: Aumento salarial. Luchas por alcanzar una meta. Nuevas ideas. Cambio de oficina.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Deseos de iniciar algo con estudios detenidos. Atento con llamadas importante. Viaje.

Parejas: Algo con una tarjeta de crédito que te pasan dos veces en una tienda. Viaje de ida y vuelta.

Solteros: algo con una carpeta con fotos o cosas antiguas que te traen suerte. Recibes ayuda.

Mujer: No cometas los errores del pasado. Disfrute. Conquistas un éxito. La familia te necesita.

Hombre: Celebraciones. No te sientas culpable de las cosas de los demás. Hijo adolescente que te necesita.

Consejo: Haz el bien, sin mirar a quien.

Piscis

Palabra clave: Apoyo.

Número de suerte: 300

Cosas rápidas que llegan para ti. No permitas que extraños perturben en tu casa o familia. Ritual con la luna que te trae buena suerte. Llamadas importante. Invitaciones en lo profesional. Viaje a sitio de playa. Inicios positivos en esta semana. Feliz cumpleaños. Disfrutaras de un viaje

Trabajo: Solucionas un problema de conflicto de personas que trabajan contigo y que quieres mucho.

Salud: Equilibrio.

Amor: Contacto con amiga espiritual. Alguien del pasado que te busca. Se activa el amor.

Parejas: Harás un reclamo en la calle. Mandaras arreglar los frenos de un vehículo.

Solteros: Movimiento favorable en lo personal. Debes estar en pie de lucha por lo que quieres.

Mujer: Hecho curioso con un libro o agenda. Mal entendido en una reunión. Cambio en lo económico.

Hombre: Jefe que te ofrece algo positivo. Solucionas algo en tribunal. Cambio de teléfono.

Consejo: Sal de la soledad busca la alegría de la vida.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial