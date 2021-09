DC anuncia un especial navideño de Batman para HBO Max

En los próximos años no faltarán películas inspiradas en DC Comics, ya que varios personajes de la editorial aparecerán tanto en proyectos live-action, como de animación, entre ellas un especial navideño de Batman.

Según anunció WarnerMedia, pronto se incluirá ‘Merry Little Batman’, una nueva película de animación que se emitirá como parte del bloque de programación ‘ACME Night’ de Cartoon Network, antes de estrenarse en HBO Max en una fecha posterior.

Aunque no se ha fijado una fecha de estreno ni un reparto para la comedia de acción familiar animada, sí se ha dado a conocer parte de la trama de la película.

El especial navideño de Batman llevará por título ‘Merry Little Batman’, la historia sucede cuando Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne de seis años, se encuentra solo en la Mansión Wayne.

El joven héroe debe transformarse en “Little Batman” para defender su hogar y Gotham City de los ladrones y supervillanos que pretenden destruir la Navidad.

La película será producida y dirigida por Mike Roth, de ‘Regular Show’, con un guion de Morgan Evans, conocido por su trabajo en ‘Earth to Ned’, junto a estos detalles fue publicado el logo oficial de la película.

‘Merry Little Batman’ se anunció junto a otras dos películas, ‘Did I Do That to the Holidays?’, una historia de Steve Urkel, y una película de ‘Looney Tunes Cartoons’ sin título, protagonizada por Porky Pig y el Pato Lucas.

Estas películas originales se emitirán junto a la distribución de las superproducciones de Warner Bros. existentes, así como los estrenos en televisión por cable de series como ‘Aquaman: King of Atlantis‘, ‘Batman: Caped Crusader’, ‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’, ‘Unicorn: Warriors Eternal’ y un concurso de Harry Potter.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de ‘Merry Little Batman’, pero es probable que esté disponible este diciembre.

