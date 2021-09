Lanzan el primer trailer de ‘The Wheel of Time’

Gracias al éxito de historias fantásticas como ‘The Lord of the Rings’, ‘Harry Potter’ y más recientemente ‘The Witcher’, la plataforma de Amazon Prime Video se está preparando para una nueva producción que se espera que tenga el mismo éxito y este día finalmente se liberó el primer trailer de ‘The Wheel of Time’, serie protagonizada por Rosamund Pike, además se confirmó la fecha oficial de lanzamiento en la plataforma de streaming.

‘The Wheel of Time’ es una saga de 14 libros escritos por James Oliver Rigney Jr y los derechos fueron adquiridos por Amazon para realizar una serie live-action y la primera temporada lleva rodándose un par de años, sufriendo algunos contratiempos a consecuencia de la pandemia de Covid-19 y algunos con las locaciones, pero pese a estos tropiezos, esta producción está lista para llegar antes de que termine el 2021.

Este día finalmente fue lanzado el primer trailer de ‘The Wheel of Time’, donde vemos gran parte de los personajes que se unirán a este serie además de resaltar las locaciones que la gran mayoría fueron en exteriores y tener un gran manejo de los efectos especiales.

Además del trailer, se confirmó la fecha de estreno y llegara a Amazon Prime Video el próximo 19 de noviembre de 2021 cuando se lancen los tres primeros episodios y se estrenará uno por semana y su cierre será el 24 de diciembre.

‘The Wheel of Time’ contará con la participación de Rosamund Pike en el papel de Moraine, Álvaro Monte, famoso por su papel en la serie ‘La Casa de Papel’ ahora como Logain, además Madeleine Madden como Egwene al’Vere, Josha Stradowski como Rand al’Thor y Daniel Henney como Lan y se espera que tenga un buen recibimiento por parte del público para una segunda temporada.

