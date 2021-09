Libro: UNA NOCHE MÁGICA

Es verano y París se prepara para la Cena Blanca, un banquete anual en un lugar emblemático de la ciudad, al que sus exclusivos invitados acuden vestidos de blanco. Con la nueva novela de Danielle Steel creerás en la magia. Entre los asistentes a la glamurosa Cena Blanca de París hay un grupo de amigos para los que nada volverá a ser como antes. Una oferta de trabajo pondrá a prueba a la pareja perfecta que forman Jean-Philippe Dumas, promesa del mundo de las finanzas, y su esposa Valerie, editora de Vogue. Dharam, un carismático empresario indio, acudirá solo, así como la guionista Chantal Giverny. Mientras que Benedetta y Gregorio Mariani, dueños de una firma de moda milanesa, se enfrentarán a partir de ese momento a una crisis en su relación y en su negocio. Acompañaremos a los personajes durante esa noche mágica y, dando la vuelta al mundo, también durante los 365 días siguientes, un año en el que nacerán nuevos amores y amistades y su vida cambiará para siempre. La crítica ha dicho…

«Una lectura con calidad y encanto, brillantez y glamour.»

RT Book Reviews «Este libro me ha conmovido desde la primera página y esto es decir mucho siendo mi primer libro de Danielle Steel. Ahora me he convertido en una fan, y pienso que todo es posible si crees.»

The Smart Cookies Philes «Una trama sin igual, muy diferente a sus últimas novelas, amenizada con unos personajes que nos enamorarán y territorios lujosos y exóticos que captarán nuestra atención desde las primeras páginas.»

Blog La Petita LlibreriaLos lectores opinan…

«Es uno de esos libros que no quieres terminar. Muy entretenido, estupendo para sentarse y sentirse transportada a París.» «Lleno de personajes memorables y descripciones maravillosas.» «Qué maravilloso viaje a través de muchos países y vidas. Mientras lees, vives el viaje de cada mujer.» «Mágico, deslumbrante. Todos los caminos del amor se recorren con mucho sentimiento.»

Autor: STEEL, DANIELLE

Genero: Novela Romantica

Páginas: 305

