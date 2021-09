No se pierde la vacuna por no inyectarse la segunda dosis en 3 meses

Este lunes, la cuenta oficial de SputnikV Vacuna informó que llegaron a Venezuela unas 50 mil segundas dosis, sin embargo, en la noche fue eliminado el mensaje y el Ministerio de Salud desmintió la información, justo en medio de decenas de denuncias de la escasez del fármaco que se ha convertido en un fantasma; en medio de la controversia, la Dra. María Graciela López, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, explicó que «no se pierde la vacuna, si no se aplica la segunda dosis en 3 meses».

A la lentitud de la vacunación contra la covid-19 en Venezuela se sumó la escasez de la Sputnik V, el fármaco por el que el Gobierno acordó con Rusia el envío de diez millones de unidades y del que solo se recibieron, de forma pública, 1.430.000. La vacuna parece hoy un fantasma, mientras un número indeterminado de ciudadanos esperan, sin certezas, la segunda dosis.

López indicó en el programa “En Otra Onda”, transmitido por el Circuito Onda La Superestación, que la inmunidad de las vacunas no se pierde, puesto que “la memoria inmunológica no se borra”. “Usted no perdió la vacuna por lo inyectarse la segunda dosis en tres meses, solo necesita la segunda dosis para recordarle a su sistema inmunológico las defensas adquiridas con la primera dosis».

Destacó que quienes se colocaron la primera vacuna tienen y pese a que disminuyen con el tiempo, se reactivan en el momento que entra en contacto con el virus.

Además, pidió a las autoridades sanitarias a convocar nuevamente a la Mesa Técnica de la Vacunación porque los médicos están a la disposición de trabajar para lograr la vacunación del 70% de la población.

Entre tanto, Nicolás Maduro aseveró este martes que inocularan a niños mayores de 3 años hasta los 18, pese a que no existen vacunas aprobadas para inmunizar a ese grupo pues solo la de Pfizer cuenta con la aceptación pero solo para de 12 años en adelante.

«A partir de octubre vacunaremos a la población infantil de 3 años a 18 años con vacunas ya experimentadas y aprobadas porque en octubre vamos a clases presenciales», afirmó.

La promesa de Maduro llega pese a que todavía no se ha podido vacunar a todos los adultos mayores.