Petrocelli se «pasa» con un comentario y el MP amenaza con detenerlo

El periodista Fernando Petrocelli -radicado en Argentina- pidió disculpas a las mujeres por haber «ofendido» a Antonella Rocuzzo, esposa del jugador de fútbol argentino, Lionel Messi; sin embargo, el fiscal/ANC, Tarek William Saab solicitó orden de aprehensión en su contra por «violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género».

Casi a las 10:00 p.m. de este miércoles, Saab escribió en Twitter que designó al fiscal 94 nacional para solicitar orden de aprehensión e imputación a Petrocelli por los delitos de violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzo, esposa de Lionel Messi; y compartió un tuit de Petroceelli quien invitó a los fanáticos de la Vinotinto a realizar un canto en contra de la selección de Argentina: «Buen cántico, Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles. Y pudiera ser ‘y con Antonella todos vamos a gozar’ jajaja».

Sin embargo, horas antes de la declaración de Saab, Petrocelli pidió disculpas y asumió su error: «Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas».

#AHORA designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e #imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI pic.twitter.com/VTe37J1lNd — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 2, 2021