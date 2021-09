PSUV promete renovación con candidatos en principales ciudades del país

Solo 11 candidatos a alcaldes del PSUV en los principales municipios del país buscan la reelección. El partido de gobierno busca una renovación presentando rostros nuevos en el 30% de las localidades más importantes del país



A diferencia de lo que ocurre con las elecciones de gobernadores de estado, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) buscará la reelección de 15 mandatarios regionales actualmente en ejercicio, el partido de gobierno apuesta para las alcaldías por una renovación de sus cuadros, ya que menos de un tercio de los aspirantes a las elecciones del 21-N buscan ser reelegidos para un nuevo período.

En julio pasado, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, indicó que, de los 306 alcaldes chavistas que actualmente existen en el país, el 70% (214) no optarían por la reelección, sea porque manifestaron su deseo de no competir, o que no contaron con el apoyo requerido por parte de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), que fueron las que realizaron las postulaciones.

Esa proporción se observa especialmente en las candidaturas de las principales ciudades del país, para las que el partido de gobierno presenta caras nuevas en 26 de 37 municipios, que agrupan las capitales de cada estado y las ciudades más pobladas de cada entidad.

Los rostros de la renovación

La renovación que busca el PSUV podría darse en las localidades donde presentan rostros nuevos, si definitivamente resultan electos como alcaldes. En el municipio Atures del estado Amazonas (Puerto Ayacucho), la candidata es Yamilet Mirabal, exministra para los Pueblos Indígenas y también exdirectora general del Despacho del Ministerio para los Pueblos Indígenas. En esa localidad, el alcalde José Zamora no fue a las primarias por no contar con el respaldo de las bases del partido.

En el oriente del país se presentan varios cuadros nuevos. Sugey Herrera, exdirectora general de la alcaldía durante la gestión del alcalde Luis José Marcano, es la abanderada del PSUV. Ella mantuvo un enfrentamiento con Johana Pérez, quien fue la alcaldesa que sustituyó a Marcano, pero que no recibió apoyo suficiente por parte de las UBCH.

En Sotillo (Puerto La Cruz), buscará la alcaldía Nelson Moreno, quien fue gobernador del estado Anzoátegui en sustitución de Aristóbulo Istúriz. Fue integrante del Consejo Legislativo de esa entidad y previamente alcalde del municipio Guanipa.

En el estado Monagas, Ana Fuentes es la candidata a alcalde en Maturín, capital de la entidad. Ella viene de ser diputada a la Asamblea Nacional y fue designada por la Dirección Nacional del PSUV como candidata en sustitución de Ernesto Luna, quien a su vez fue designado candidato a gobernador.

Renovación con sorpresas en el Centro

Hacia el centro del país son varios los nuevos liderazgos que el PSUV busca consolidar en las próximas elecciones regionales y locales. En el municipio Girardot del estado Aragua (Maracay), Rafael Morales buscará el favor del electorado por primera vez, aunque su rostro no es tan nuevo pues es el actual alcalde, luego que asumiera el puesto dejado vacante por Pedro Bastidas, quien falleció por causas relacionadas con la covid-19. A pesar de su corto desempeño al frente del ayuntamiento logró conseguir el apoyo de las UBCH de la localidad.

En Valencia el nombre que presentará el PSUV para la alcaldía es Julio Fuenmayor. Economista y exdirector de operaciones del ayuntamiento que buscará preservar el legado de Alejandro Marvez, aliado del gobernador Rafael Lacava que no logró el respaldo necesario.

En el estado Miranda hay un rostro que no es tan nuevo que optará por la alcaldía del municipio Guaicaipuro (Los Teques), se trata de Farith Fraija, un politólogo y profesor universitario que viene de ser alcalde del municipio Carrizal y ahora intentará consolidarse entre los liderazgos emergentes del partido si obtiene la victoria en la capital del estado.

Algo similar ocurre con José Suárez, quien es el actual gobernador encargado del estado La Guaira. Asumió el cargo en el presente año luego del fallecimiento del mandatario regional Jorge García Carneiro. Es militar retirado y será el candidato a la alcaldía del municipio Vargas, buscando entonces consolidar un liderazgo si el electorado lo favorece.

Nuevas caras en los llanos

Los estados llaneros también serán objeto de una renovación de cuadros en el chavismo. En el municipio Juan Germán Roscio (San Juan de los Morros), el candidato a alcalde es Christopher Constant, quien fue diputado a la Asamblea Nacional y formó parte del Frente Popular Revolucionario William Lara.

En Cojedes, Jorge Pérez será el candidato para la alcaldía del municipio Ezequiel Zamora (San Carlos). También viene de ser diputado a la Asamblea Nacional y logró imponerse en las primarias luego que el alcalde actual, Rafael Alemán, no consiguió el respaldo de las bases chavistas.

Candidatos en los Andes

La región andina también cuenta con una renovación de cuadros. Para el municipio San Cristóbal, capital del estado Táchira, buscará la victoria Silfredo Zambrano, exdirector ejecutivo de la Fundación Librerías del Sur y expresidente del Ipasme. También fue gerente general de la Corporación Los Andes y forma parte del equipo de asesores del protector de la entidad, Freddy Bernal.

En Trujillo, capital del estado del mismo nombre, el candidato es Carlos Terán, luego que el alcalde Angerson Hernández se quedara sin el apoyo de las bases del partido.

Hacia el occidente los rostros nuevos son los de Henry Hernández en Coro, luego de que el alcalde Pablo Pito Acosta no logró el respaldo de las UBCH. En Punto Fijo, Abel Petit, exdiputado del Consejo Legislativo y quien presidió la comisión de Finanzas de ese cuerpo, logró la candidatura en contra del alcalde Alcides Goitía, mandatario local desde 2004 y quien fue objeto de polémica luego de un accidente durante una madrugada de mayo del presente año cuando se estrelló en su vehículo contra un poste de luz en Punta Cardón.

Cierran la relación de las candidaturas del PSUV a las principales ciudades del país los aspirantes a alcalde de los municipios del estado Miranda que forman parte del Área Metropolitana de Caracas. Son ellos Freddy Gutiérrez, quien es diputado al Consejo Legislativo de la entidad y venía de desempeñarse como jefe de comunicación de la Juventud del PSUV, y Georgette Topalián, Abogada que actualmente es presidenta del Concejo Municipal del municipio Baruta y quien viene forjando un liderazgo desde un movimiento hoy extinto que se llamó Clase Media en Positivo.

Estos nombres enfrentarán a los que inscriba finalmente la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que regresará al ruedo electoral después de cuatro años de ausencia. Los resultados del 21-N determinarán si el partido de gobierno logra contar con una generación emergente de líderes o si la situación del país y los efectos de la pandemia por el covid-19 empujan una renovación, pero de orientación política.

Mientras, el mandatario Nicolás Maduro, quien preside el PSUV, retomó un planteamiento hecho por Hugo Chávez cuando era candidato a la reelección y que consiste en fijar un reto de lograr para el partido 10 millones de votos en la próxima contienda comicial.

Fichas que repiten en Miranda y los llanos

De las candidaturas del PSUV a las alcaldías de los 37 municipios principales del país 13 corresponden a un mandatario que busca ser reelegido. Entre ellos figura José Vicente Rangel Ávalos, quien busca un segundo mandato corrido como mandatario local en el municipio Sucre del estado Miranda. Esa experiencia la tuvo ya en 2008, cuando fue reelecto alcalde de la localidad, cargo en el que le sucedió el opositor Carlos Ocariz.

En las ciudades principales de Apure dos alcaldes buscan también un nuevo período. Son ellos Ofelia Padrón, quien lleva dos gestiones como alcaldesa de San Fernando, Apure, entidad de la que fue anteriormente secretaria de gobierno y en la que también buscará la reelección al jefe del ayuntamiento del municipio Páez (Guasdualito), José Romero, el alcalde que fue noticia nacional recientemente luego que reconoció la presencia de minas antipersonales en el estado.

Oriente con caras conocidas

Sergio Hernández, en el municipio Heres (Ciudad Bolívar), buscará la reelección, al igual que Tito Oviedo, quien ganó la primaria para escoger al abanderado a la gobernación del estado Bolívar, pero fue apartado por la Dirección Nacional del PSUV, que designó a Ángel Marcano como abanderado al mandato regional, relegando a Oviedo a buscar la reelección en la ciudad más poblada de la entidad, Ciudad Guayana.

Loa Tamaronis, alcaldesa de Tucupita, Delta Amacuro, buscará un segundo mandato en la localidad. Antes de ser electa en 2017 fue diputada a la Asamblea Nacional. También Alí Romero Farías, alcalde desde 2017, buscará un segundo período en La Asunción (Nueva Esparta), lo mismo que Luis Sifontes, alcalde de Cumaná, estado Sucre.

En occidente también hay repitientes

En el municipio Iribarren del estado Lara (Barquisimeto) buscará un segundo período Luis Jonás Reyes, quien es el hijo mayor del exgobernador de la entidad Luis Reyes Reyes y quien previamente fue diputado al Consejo Legislativo.

En Zulia, los alcaldes de las tres ciudades principales también optarán por mantenerse en el puesto de mando. Willy Casanova será el abanderado en Maracaibo. Antes de ganar las elecciones de 2017 fue presidente de Fundacomunal y también presidente encargado de Fondemi. Dirwings Arrieta es el mandatario local del municipio San Francisco, es licenciado en Educación Física y antes de alcalde fue concejal, se dice que es allegado al gobernador Omar Prieto. Finalmente, Pedro Duarte, quien es el alcalde de Cabimas, irá en la fórmula del PSUV, a pesar de mantener una confrontación abierta con el gobernador Omar Prieto.

