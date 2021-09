Se filtraron las fotos de Chyno con otra mujer en la cama

Este miércoles circularon en redes sociales fotografías del cantante venezolano Jesús Miranda, mejor conocido como Chyno Miranda, con una mujer por la cual -según los rumores- presuntamente habría dejado a su esposa, la modelo Natasha Araos.

Así lo revelaron fuentes periodísticas de farándula que difundieron las imágenes en las que se observa al artista acostado en una cama con una mujer que no es su esposa Natasha. En las gráficas se notan muy cariñosos, ella le acaricia el rostro y le da un beso en el cachete. Según el programa Chisme No Like la identidad de la chica aún no se conoce.

Chyno Miranda confirmó, vía Instagram, que son ciertos los rumores referentes a su separación de la modelo Natasha Araos. “Yo la irrespeté como pareja y a mi hogar también. No estamos juntos como pareja desde hace más de un año”, reveló el cantante.

LAS FOTOS:

A través de Chisme No Like filtran la imagenes de Chyno Miranda junto a una chica que no es su esposa, Natasha Araos#ChynoMiranda pic.twitter.com/mqIiCK8pbM — El Jojoto (@Jojotoweb) September 1, 2021

