Tu edad determinará el tipo de maquillaje

El maquillaje es un complemento de nuestra belleza. Para cada edad existe un estilo y productos adecuados para lucir hermosas, y lo que siempre debemos tener en cuenta, es que no debemos sentirnos intimidadas por las imperfecciones de nuestra piel.

Según la edad, determinará los colores y productos a utilizar. El maquillaje debe lucir lo más natural posible, que se funda con nuestra piel, y solo refuerce nuestros atributos, sin terminar con una máscara facial colorida en nuestro rostro.

Sin duda, la premisa en el maquillaje de que “menos es más” es infalible. Este deberá estar en armonía con la edad y aplicarse de forma natural, para que se convierta en nuestro principal aliado para realzar nuestra belleza natural.

Maquillaje según la edad

De 15 a 25 años

Cuando nos adentramos en el mundo del maquillaje, lo más probable es que suframos de acné. Esa molestia en la piel típica de la adolescencia. Y, aunque puedes querer utilizar el maquillaje de tu madre, no es buena idea. Durante este período de la juventud necesitas cosméticos adecuados para tu tipo de piel. La limpieza e hidratación son clave fundamental para que el maquillaje quede perfecto sin dañar, aún más, nuestra piel del rostro.

Aparte del acné, tu piel es joven y hermosa. Con aplicar solo un poco de rubor ligero y una máscara de pestañas, bastará para realzar toda tu belleza natural.

Alrededor de los 20 años ya puedes tener una idea de cómo luce tu piel. No hay signos de la edad en tu rostro, por lo que tus tratamientos deben estar enfocados en la prevención. Tu piel está lozana, por lo que no necesitarás que tu maquillaje tenga un fondo, y mucho menos sin hidratar. Los productos que ofrecen grandes nutrientes no serán necesarios para ti.

Con tan solo utilizar una base ligera o crema de color, colorete, brillo labial, máscara de pestañas y un poco de sombra, será suficiente para hacerte lucir un maquillaje natural y fresco, acorde a tu edad joven.

De 26 a 40 años

Los 30, edad de oro para la piel. Comienza la alteración del tono de la piel (más que la aparición de las arrugas), volviéndose opaca y gris. Por ello, durante este período no se debe usar un maquillaje de rostro lavado.

Lo recomendable para eliminar los rastros del cansancio, es utilizar un iluminador antes de la base de maquillaje. De igual forma, puedes utilizar corrector de ojeras en los ojos y en las zonas hundidas del rostro, como los extremos de la nariz. Y si posees ojeras, deberás utilizar sombras de ojos colores tostados y marrones. Los colores violetas, morados, ciruelas y rosas lo que harán será intensificar las manchas debajo de los ojos.

A los 40 lo que deseamos en lucir un rostro fresco y lozano. Eso lo podrás conseguir disminuyendo las líneas de expresión y manchas en la piel causadas por la edad. Para ellos es muy importante comenzar con una buena hidratación de la piel, seguido de una base ligera y corrector más claro que tu tez, el cual deberás aplicar antes del fondo del maquillaje

+ de 40

De los 40 años en adelante comienzan a aparecer las arruguitas, y cubrirlas será el foco principal de nuestro maquillaje.

Ya no estamos en nuestros años mozos, por lo que no debemos cometer el error de maquillarnos como si tuviéramos 20 años, con maquillajes muy cargados de color. La naturalidad es lo mejor para esta etapa de la vida de la mujer.

A partir de esta edad se deben utilizar productos reafirmantes. Aléjate de los colores llamativos y opta por tonos suaves y luminosos en los ojos con acabado mate.

La base de maquillaje cremosa y con brillo ligero, no puede faltar en nuestra rutina de belleza, y no te olvides de tus cejas. Probablemente comienzan a lucir un poco despobladas, por lo que deberás retocar con un lápiz marrón o gris.

Puedes terminar tu maquillaje con un poco de rubor en las mejillas difuminando hacia las sienes, lo que le dará un toque de luz a tu rostro.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial