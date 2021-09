Venezuela comenzará ante Colombia la Serie del Caribe 2022

El presidente Comisionado de la Confederación del Caribe (CBPC), Juan Puello, la próxima Serie del Caribe que se disputará en Santo Domingo comenzará el 28 de enero hasta del 3 febrero de 2022.

Asimismo, el comité organizador del evento informó que para los primeros días de septiembre se dará a conocer el logo oficial de la Serie del Caribe, así como el calendario de juegos y la fecha de inicio de venta de boletas.

De acuerdo con las autoridades, todos los juegos de Serie del Caribe Santo Domingo 2022 será en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

México, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Colombia y República Dominicana pelearán por el título caribeño, que el país anfitrión tendrá la oportunidad de sostener ante su público.

“La Liga de Dominicana asume como un gran reto y un alto honor la responsabilidad de organización de la Serie del Caribe 2022 en la Ciudad Primada de América, y está comprometida a trabajar de manera decidida con el montaje de un evento al nivel que corresponde”, expresó Mejía Ortíz.

Calendario

El torneo prevé 15 partidos en la ronda preliminar, cinco por cada equipo y otros tres encuentros en fases de semifinal y final.

Cada jornada tendrá tres choques que empezarán desde las 10:00 de la mañana.

El viernes 28 de enero se subirá el telón con los siguientes duelos:

10:00 am Puerto Rico vs Panamá

3:00 pm Colombia vs Venezuela

8:00 p.m. República Dominicana vs México

800Noticias

Por: Reporte Confidencial