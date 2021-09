Adriana Azzi: Horóscopo del 3 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 3 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Orden.

Número de suerte: 583

Alegrías. Hay un avance, no te detengas, despacio pero seguro. Cambio en tu rutina. Sabes cuál es tu rumbo sin dudar que sea lo que quieres. Estás avanzando y comprendes mejor las cosas del pasado. Cuídate de los mismos errores. Vences obstáculos. Oportunidad para identificar cuáles son las máscaras sociales que más te identifican.

Trabajo: Serás muy productivo esta semana. Triunfo en lo que te ofrezcan laboralmente o estés haciendo.

Salud: Molestia en la columna.

Amor: Nuevos sentimientos. Buscas algo en una persona del pasado. Surge el equilibrio en una reunión con tu familia.

Parejas: Hecho curioso con adorno de cristal. Nuevos pensamientos enfocados en algo que estás haciendo. Una venta fallida.

Solteros: La abundancia y la prosperidad llegan a tu vida. Alguien que te ayuda y te trae beneficios.

Mujer: Cambios en tu sitio de trabajo. Buenas noticias y alegrías. Alguien que te orienta más bien para escuchar.

Hombre: Alguien te busca por algo que sabes te van a pedir para que lo expliques. Nuevos integrantes en tu casa.

Consejo: Piensa antes de hablar.

Tauro

Palabra clave: Amistad.

Número de suerte: 699

Nuevas estrategias establecidas por ti y tu pareja, afectan lo que estás haciendo para ganarte el sustento. Se cumplen los buenos deseos. Proyectos con éxitos. Buena fortuna. Alegrías por cambios profesionales o de negocios. Tristeza por alguien querido muy enfermo. Tomate un descanso es necesario. Nuevos recuerdos. Descubres unas mentiras piadosas.

Trabajo: Perderás el miedo para dar el paso seguro. Debes utilizar las herramientas que tienes. Concentración las veinticuatro horas. Se te exige concentración y dedicación.

Salud: Cuidar la tensión.

Amor: Vencerás discusiones en el ámbito afectivo, se aclara todo y llega la calma. Se activa el amor en tu vida.

Parejas: Viaje por disfrute y conoces a personas donde percibes un cambio de vida. Descubre una nueva forma de ingresos.

Solteros: Pon los pies en la tierra. Sobrino que te ayuda o te busca. No permitas que otros te manipulen.

Mujer: Cambios inesperados. Viajes de placer con tu familia. No tomes las cosas que no son tuyas. La pluma es más poderosa que la espada, en éste momento. Energía canalizada, enfoque.

Hombre: Buscarás una persona del pasado por ayuda espiritual y/o de sanación. Alguien llega con buenas noticias a la puesta de tu casa. Se te recomienda lógica, orden y autoridad.

Consejo: Planifica bien las cosas para que todo salga de acuerdo a lo espredo.

Géminis

Palabra clave: Recuperarse.

Número de suerte: 822

Le das la espalda a una situación difícil que ya vez, no tiene solución. Molestia por un viaje que no puedes realizar. Nada obligado es bueno. Recoges lo que sembraste. Cobras dinero. Cambios Inesperados a favor de varias personas de tu entorno más cercano. Nuevas amistades. Compra de mercancía. Sientes que los demás no te comprenden.

Trabajo: Cambio de actividades. Oportunidad para hacer una inversión. Logras acuerdo con un personal que no es precisamente de tu confianza.

Salud: Controlar los nervios.

Amor: Se activa el amor esta semana. Sufrirás cambios de residencia o de un sitio para otro. Desilusión.

Parejas: Tendencia a mudanza. Arreglo o inversión en inmuebles o vehículos. Amigos en tu casa.

Solteros: Necesidad de estar seguro en tu casa. Tu agresividad provoca distanciamiento de los que te quieres.

Mujer: Todo negocio que inicias sales adelante. Firmas. Mujer embarazada que te ayuda. Tendrás ayuda espiritual. Poco tiempo disponible para tratar asuntos importante.

Hombre: Confías tus secretos a una persona amiga. Conocerás a una persona llena de sabiduría.

Consejo: Controla tus emociones.

Cancer

Palabra clave: Aprendizaje.

Número de suerte: 944

Semana muy positiva con muchos cambios y beneficios. Viajes. Paseos de ida por vuelta. Alegría con la familia si te abres a compartir. Logras un viaje. Sale el sol. Se abren los caminos. Hombre de poder económico que te ofrece un negocio. Amabilidad, lo cortez no quita lo valiente. Identificas quién es quién. Ya no más el mismo error. Una zona de confort de la que hay que salir no sin rupturas con una vieja forma de vida que ya no sirve. Rechaza a los idiotas, ni siquiera des explicaciones.

Trabajo: Buscas la manera de activar lo detenido. Ser positivo en medio de las incertidumbres.

Salud: La nostalgia, la tristeza también producen enfermadades.

Amor: Dale apoyo a esa persona especial y amada. Embarazo. No te dejes llevar por el impulso o la rabia.

Parejas: Termina lo que inicias. Se soluciona una situación con un familiar.

Solteros: Lee bien lo que firmas. Tienes las herramientas en tus manos para vencer en un trabajo.

Mujer: Cuidado con las deudas. Debes ayudar en tu casa, material y espiritualmente. Un nuevo plan. La fidelidad se pone a prueba. Una llamada especial. Ayudas a una madre. Decisiones difíciles respecto a la estadía de una madre en un país o en una casa. Comida sencilla pero suculenta.

Hombre: Encuentros con alguien que te gusta. Llamadas importantes con buenas noticias. No caigas en trampas. Una fuerte sensación sexual. Dos caminos. Mentiras patológicas, aférrate a la verdad.

Leo

Palabra clave: Revelación.

Número de suerte: 117

Debes amarte más, cuidar tu energía como un tesoro, no perderla con personas que sólo quieren drenarte. No pierdas el tiempo con aquellos(aquél) que no te aporta nada. Hombre de poder que te ayuda, jefe que te toma en cuenta. Cuidado no discutas tanto en tu casa, con tu pareja o familiares. No malgastes el dinero. Orden, paciencia y persistencia para pagar deudas. Embarazo en puerta, posiciones sexuales que propician la reproducción de hembras. Victorias. Logros triunfos laborales. Algo con ruidos en tu casa o cuarto. Pídele mucho a tus guías espirituales.

Trabajo: cuidado con los negocios ocultos. Pendiente con persona a la que le das demasiada confianza. Nuevo personal para entrenar. Gran éxito.

Salud: indigestión.

Amor: salidas nocturnas con tu pareja o amigos. Algo que tienes escondido sale a la luz pública. El punto en el que vida privada y moralidad se encuentran.

Parejas: cambios en tus sentimientos te trae problemas. Niños que exigen algo que les ofrecieron.

Solteros: te invitarán a una comida especial. No escondas tus sentimientos. Debes pensar más en tí mismo para darte tu puesto. Hay logros personales que los demás te reconocen sin retribución económica.

Mujer: algo con una entrevista que te hacen de la cual puedes esperar buenos resultados. Llegas a una meta, un punto de quiebre, un antes y un después, donde el triunfo está en tus manos si persistes.

Hombre: deja el miedo atrás. Debes reconocer el trabajo o lo que hace cada quien para ayudarte. Abre tu corazón.

Consejo: Pendiente de los adolecentes, necesitan de doble apoyo.

Virgo

Palabra clave: Romanticismo.

Número de suerte: 760

Se concreta lo que quieres. Nuevos negocios en puerta. Sabes lo que necesitas para un emprendimiento, debes moverte rápido. Lento pero seguro, la prosperidad que esperabas llega

Tener todo en la vida no es malo, pero es hora de hacer un cambio por un bien mayor. Alguien se acerca a tu vida amorosa y te hace temblar de sentimiento. Decisiones apresuradas. Una mente con enfoque lo es todo.

Trabajo: Cambio beneficioso en las actividades laborales. Te dirán algo que te favorece en un negocio. Aumento de sueldo o de responsqbilidades.

Salud: Necesitas momentos de relajación.

Amor: Alguien que se queda en tu vida por mucho tiempo. Te vas a otro país con tu pareja, viaje lleno de pasión. Renovación de vínculos.

Parejas: Se activan las relaciones con tu pareja. Alegrías. Reconciliación. Logras un equilibrio en la relación.

Solteros: Te sientes y vives desilusionado por un amor que ya no está. Evita discusiones.

Mujer: Cambios positivos en esta semana de felicidad y uniones reconfortantes. Firmas acuerdos. El momento te exige actuar racionalmente. Fuerza de voluntad.

Hombre: Personas influyentes y de poder te buscan. Algo con hermano que solucionas. Luchas, conflictos y dificultades

Consejo: Ten fe que lo que deseas llegará.

Libra

Palabra clave: valor

Número de suerte: 129

Inicias estudios o curso que te ayuda a explorar y pulir tus talentos. Viaje con la familia, entretenimiento. Escucha las cosas que pertenecen a la vida y los sueños de la familia, pon oído atento a las inquietudes. Sal y busca la verdad, será clave para solucionar problemas. Apoyas a un familiar. Olvida el pasado, no estés apegado a nadie ni a nada, lleva tus planes a la acción mientras persigues tus sueños y haces lo que debes en beneficio de los tuyos aunque creas ser incomprendido. Trabajo: triunfo. Alguien te espera con buenas noticias. Desilusión porque no reconocen tu labor.

Salud: cuida la digestión.

Amor: tienes protección espiritual. Evita agresiones o juegos de palabras que molestan. Parejas: llegas a acuerdo con grupo en algo que haces. Nuevas amistades. Cambio de ruta con mejores beneficios.

Solteros: romance. Matrimonio, noviazgo o concubinato que da al traste con la soltería. Un noviazgo de verano. Es momento de cooperar.

Mujer: recibes un regalo. Sentirás que no estás sola. Amigos te buscan. Hacer por los demás aunque no te comprendan y te crean egoísta. Un escote que hace lucir senos o espalda te hace brillar.

Hombre: triunfo en algo por lo que luchas. Alegría por buenas noticias. Das algo por sentado y resulta que es otra cosa. Medita, ora, busca sentir con el espíritu.

Consejo: cada quien hace sus experiencias y es consciente o no de lo vivido, lo importante es que seas tú quien entienda.

Escorpión

Palabra clave: Movimiento.

Número de suerte: 812

Llegó el momento para que empieces una nueva etapa en tu vida. En lo material compra y venta de bienes inmuebles. Se termina una relación tóxica. Alguien sale de tu vida y te separas definitivamente. Te sentirás muy agotado. Tienes que calmarte y asumir tus responsabilidades, toca salirle alfrente a las dificultades. Tendrás el suficiente equilibrio para levantarte. Una nueva etapa en tu desarrollo emocional.

Trabajo: Sales del modo reposo y te activas convenientemente. Revisa dónde estas fallando en lo que tienes que hacer.

Salud: Es hora de salir de molestias menores.

Amor: Busca la paz espiritual. Una situación emocional que debes enfrentar. No siempre tienes la razón pero difícilmente te ganen en intuición.

Parejas: Un hijo que se siente solo, te llama. Deja la monotonía, debes salir de la rutina y activar cosas nuevas. Llega un dinero que te salva.

Solteros: Decreta en positivo. Inicias una nueva vida desde una nueva situación y perspectiva. Mucho desorden en tu vida, deberás ponerte en orden divino, en sintonía con la magna presencia del Yo Soy.

Mujer: Deja el rencor, y los reconcomios, con eso no resuelves nada. La vida es muy corta y debes disfrutarla. Busca un espacio para tu propia satisfacción. Noticias acerca de acontecimientos importantes. Gusto por trabajo en solitario. Habilidad psíquica, simpatía, con estos dos ingredientes lo lograrás.

Hombre: Nuevas aperturas. Un hombre de poder te ayuda con la compra o la venta de algo que te resuelve por un tiempo. Ordena tu vida ordenando tu tiempo. Matrimonios, divorcio que te exige una reubicación. Necesitas seguir una línea de acción.

Consejo: Escucha consejos sólidos no pendejadas.

Sagitario

Palabra clave: Sentimiento.

Número de suerte: 667

Una misión de vida que deberás enfrentar con pundonor. Cuídate de los enemigos ocultos. Una persona allegada te habla mal de otro. Se está perdiendo el amor por alguien cercano, revisa si es aburrimiento o falta de motivación. Nuevas posibilidades en tu vida luego de una recuperación. No hables mal de personas de tu entorno ya que te trae problemas graves. Debes escuchar tu voz interior y salir adelante. Enseñanza, aprendizaje. Necesidad de limpieza espiritual.

Trabajo: Viajes y traslados por negocio o placer donde todo será positivo. Se cierra un ciclo y se abre otro. Cumple tus objetivos.

Salud: Estrés.

Amor: Conoces a una persona por internet o teléfono que sorprendentemente está abierta a una relación. Viajes.

Parejas: Alguien que te dice que tengas calma y hagas una pausa. Compras con la familia.

Solteros: Sales a comer a la calle con alegría. No te compliques la vida, escucha lo que tu intuición te dice.

Mujer: Debes reconocer y aprender a saborear lo bueno de la vida. Algo con una película o fotos que te llama la atención. Pierdes algo en la calle o sitio público. Nacimiento de un niño. Son posibles confusiones. Métodos clandestinos.

Hombre: Escucha tu voz interior. Una sensación de abandono. Llega un dinero. Sorpresa que te molesta. Lo impredecible.

Consejo: Escucha, no siempre se tiene la razón.

Capricornio

Palabra clave: Sonríe.

Número de suerte: 007

Una evolución económica junto a personas productivas y trabajadoras. Una persona que se va de tu lado y otra que regresa. No te apresures con lo que tienes pendiente. Una mujer en tu vida que te apoya y te trae bendiciones. Nuevas oportunidades. Compra de vivienda o alquiler con miras a establecerte. Utiliza al máximo tu simpatía.

Trabajo: Cuidado con negocios apresurados durante esta semana. Debes revisar bien unos documentos. El universo te devuelve algo que habías trabajado en positivo y se había perdido

Salud: Controla la ansiedad.

Amor: Se activa el amor y la pasión por estos días. Descubres un secreto. Todo sale a la luz para reconciliarte no para terminar.

Parejas: Entenderás qué es lo que sucede con alguien que quieres y le tomas el pulso a la situación. Debes ser agradecido con lo que la vida te ha dado.

Solteros: No te aferres a nada que te traiga dolores de cabeza. Cambios en tu vida que alteran tu destino. Mudanzas en camino. Una mujer que te molesta y dejas atrás, como si nunca huboese existido.

Mujer: Hay cosas que te toman por sorpresa para bien. Pendiente con una persona que quieres mucho. Paseos con la familia donde cultivas alegrías. Contacto con amistades. Un nuevo plan. Sensibilidad. Una carta o escrito de amor y amistad.

Hombre: No hay mal que por bien no venga. No seas tan intenso, llegaste a una etapa donde todo fluirá positivamente si no te nublas por la hipersensibilidad. Un nacimiento, una boda o una renovación de víncilos

Consejo: No te eches a morir por complicaciones que sabes, tienen solución.

Acuario

Palabra clave: Mutación.

Número de suerte: 034

Suelta las cargas que sean demasiado pesadas. No evadas tus responsabilidades por ocuparte demasiado de tu vida sentimental y amistades. Niño que te espera o está pendiente de tí. Sale a la luz un secreto. Muchas cosas positivas en camino, regalos que llegan a tus manos. Un proyecto, un negocio que será importante esta semana. Tendrás una buena base desde la cual partir. Nuevas aventuras pero no te apresures.

Trabajo: Sorpresa especial con una persona bajita. Logras algo en lo económico que te brinda alegrías. Deja que los otros hablen, tú serás el que saldrá triunfante.

Salud: Cansancio mental. Molestia en la vista.

Amor: Alguien que estimule tu mente. Curiosidad. Necesidad de discreción en un asunto amoroso.

Parejas: Molestia por algo que consigues en tu casa o en un celular. Descubres algo en una maleta o gaveta que te sorprende.

Solteros: Debes cuidarte del estrés. No hagas comentarios a espaldas de otros. Nuevas aventuras y renovaciones. Cambios de última hora en documentos importantes.

Mujer: Un grupo de personas jóvenes donde trabajas te apoyan. Inicias un negocio o montas una empresa exitosa. Descubres un secreto. Noticias de alguien que está lejos.

Hombre: Esta semana será importante con tu pareja. Viajes y aventuras.

Consejo: No pierdas la fe.

Piscis

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 576

Una constitución fuerte te ayudará a recuperarte, inmunidad, fuerza en reserva. Alegrías por logro de objetivos. Es un tiempo para estar con tu familia. Cambios inesperados y mudanzas, visitas, estadías con amigos o familiares que pueden terminar mal. Cambio de dirección o de estrategias te favorecen. Deberás ubicarte y planear muy bien tus esyrategias.

Trabajo: Se cierra un ciclo y se inicia otro. Una nueva perspectiva laboral y mucha luz para ti. Deja el pasado atrás y asume el cambio.

Salud: Cansancio.

Amor: Tu pareja estará contigo apoyándote. Momentos especiales. Recuperas espacios íntimos.

Parejas: Fuerza de carácter, administrada con un poco de tolerancia. No seas irónico ni sarcástico, alguna palabra puede caer mal.

Solteros: Defiéndete por tí mismo. Alguien te reclama algo que no entregaste o presentaste a tiempo. Aprende la lección de lo vivido, integra tus experiencias.

Mujer: Debes cuidarte más de personas que resultan ser mal intencionadas. Cautela, cuidado con quien te relacionas. Actitudes a la defensiva. Defendiendo tu estabilidad liego de grandes sacrificios. Importante relación con los hijos por éstos tiempos. Fortaleza para recuperarte.

Hombre: Buscarás una razón para seguir adelante. Deja los conflictos atrás. Quieres compartir con el amor de tu vida. Herido en el pasado, asumes actitudes a la defensiva, relájate. En éstos momentos deberás permanecer atento y firme en lo que crees.

Consejo: Fortalece tu determinación para alcanzar tus metas

