¿Conoces todas las funciones de tu celular? Lo más seguro es que no, y mucho se debe a que solo utilizamos lo que conocemos. Por lo mismo, queremos explicarte aquí cómo dividir la pantalla en un teléfono Android y de esa manera puedas usar dos aplicaciones al mismo tiempo.

¿Puedo usar una pantalla dividida?

Oficialmente Android ofrece la opción de modo de pantalla dividida para teléfonos inteligentes desde que Google lanzó Android 7.0 Nougat en 2016. Y aunque algunos fabricantes ofrecieron esta alternativa antes que Google, la verdad es que la mayoría de sus métodos no fueron tan exitosos, ya que tenían muchas imperfecciones.

Con Android Nougat, la función de pantalla dividida llegó de forma estándar y mejorada, ya que funciona perfectamente en la mayoría de los teléfonos inteligentes y tabletas.

Es posible que algunos temas e interfaces de otros fabricantes interfieran con el modo de pantalla dividida. Pero calma: en este tutorial te mostramos las formas estándar de usar la pantalla dividida en cualquier dispositivo con Android, sin importar su origen.

Si tienes problemas, lo primero que debes verificar es que tu teléfono tenga Android 7.0 o posterior y luego revisar si el fabricante de tu teléfono inteligente ha creado un método diferente para abrir el modo de pantalla dividida.

Debes tener en cuenta que el modo de pantalla dividida no funciona con todas las aplicaciones. Cuando abras una aplicación que no es compatible con el modo de pantalla dividida e intentes hacerlo, verás un mensaje en la parte superior de la pantalla que te indicará que no se puede.

¿Cómo activar el modo de pantalla dividida?

Hay dos formas de activar el modo de pantalla dividida en tu teléfono Android. Y aunque ambos métodos producen los mismos resultados, es posible que uno de ellos, sea tu favorito.

Arrastrar y soltar

Para usar el método de arrastrar y soltar, simplemente abre las aplicaciones que deseas usar en modo de pantalla dividida. Toca el ícono del selector de aplicaciones (generalmente es un cuadrado que está en el lado derecho de la barra de navegación), y selecciona la primera aplicación.

Arrastra la aplicación a la parte superior de la pantalla para colocarla en su lugar. Una vez que tu primera aplicación esté en su lugar, simplemente toca la segunda aplicación y aparecerá en la mitad inferior de la pantalla. Y así de fácil tendrás tus aplicaciones en modo de pantalla dividida.

Lo mejor de todo es que cuando tengas las aplicaciones que has escogido en la pantalla, puedes hacer algunos ajustes de tamaño como te convenga. Para ajustar el tamaño, simplemente arrastra la línea divisora ​​que se encuentra entre las dos aplicaciones.

