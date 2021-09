Confirman si ‘Big Shot’ de Disney+ tendrá o no segunda temporada

Después de triunfar en Disney+, algunos televidentes están en espera de que la historia del entrenador Marvyn Korn continué, afortunadamente para los fans, fue confirmado este 2 de septiembre en redes sociales que ‘Big Shot’ tendrá segunda temporada.

A través de la cuenta de Instagram, el actor John Stamos, protagonista de dicho programa se subió un video donde la celebridad anuncia que habrá más episodios mientras intenta encestar de espaldas, lo cual nunca logra.

“Un anuncio mío que no puedes … perderte. La temporada 2 de #BigShot llegará pronto a @DisneyPlus”, se lee en el pie de foto de dicha publicación. Por desgracia no se sabe cuál será la fecha de estreno, no obstante, fuentes cercanas apuntan que la producción de los nuevos capítulos estarán en desarrollo en el 2022.

Si bien, ‘Big Shot’ tendrá segunda temporada, no será la única serie deportiva, ya que también fue informado que ‘The Mighty Ducks: Game Changers’, el reboot del clásico de Disney fue renovado para 10 episodios más y de igual manera sus grabaciones comenzarán a principios del próximo año.

La sinopsis oficial dice: ‘”Big Shot’ trata de como el entrenador Marvyn Korn, una ex entrenador universitario de baloncesto masculino tiene una oportunidad de redención cuando se le pide que entrene al equipo de baloncesto femenino en Westbrook, una escuela privada de élite”. La serie también está protagonizada por Jessalyn Gilsig, Yvette Nicole Brown, Richard Robichaux, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Tiana Le, Monique A. Green, Tisha Custodio y Cricket Wampler.

