El famoso cuarteto ABBA regresa tras 39 años de silencio

El grupo ABBA ha vuelto. Después de algunos estira y encoge con la grabación de tres nuevas canciones que prometieron Agnetha, Frida, Björn y Benny, el cuarteto ha publicado en sus redes sociales este jueves que regresa, pero con álbum incluido.

El grupo sueco anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto musical titulado “Voyage”, que incluye su primer álbum de estudio en 39 años, con diez temas nuevos, y un espectáculo holográfico.

El cuarteto, que se separó en 1982, ha puesto fin a cuatro décadas de letargo musical al presentar dos nuevos singles “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down” que serán parte del disco, y los cuales se encuentran disponibles en las plataformas digitales de la banda.

El nuevo trabajo discográfico saldrá al mercado musical el próximo 5 de noviembre.

“Acompáñenos en un concierto que lleva 40 años gestándose. Un concierto que combina lo viejo y lo nuevo, lo joven y lo no tan joven. Un concierto que nos ha reunido a los cuatro de nuevo”, anunció el grupo en su página web, la cual colapsó al poco tiempo de darse a conocer la noticia.

Para su regreso, ABBA detalló que se construirá un escenario a medida en el Parque Olímpico Reina Isabel de Londres, lugar donde se desarrollará el concierto en la primavera de 2022, cuyas entradas estarán a la venta el próximo 9 de septiembre.

“Cuando nos reunimos en el estudio no tenía ni idea de qué esperar, pero el estudio de grabación de Benny es un entorno tan fraternal y seguro, y antes de darme cuenta estaba disfrutando de verdad. Apenas puedo creer que finalmente haya llegado el momento de compartir esto con el mundo”, dijo Agnetha en declaraciones publicadas en la cuenta oficial de Instagram de ABBA.

“Son unos cantantes increíbles, me quedé completamente impresionado por la forma en que interpretaron esas canciones. Son unos verdaderos músicos; no se dejan impresionar por el glamour de las estrellas del pop, pero se lo pasan en grande siendo creativos en un estudio de grabación. El proyecto “Voyage” nos ha inyectado nueva vida en más de un sentido”, agregó Björn, expareja de Agnetha, y miembro de la agrupación.

Foto: Cortesía

Por su parte, Benny Andersson aseguró ha sido difícil decidir cuál ha sido su momento favorito durante el nuevo proyecto con sus excompañeros. «Es difícil decir qué es lo que más me ha alegrado de este proyecto. Si la implicación en la creación del concierto junto a todos o volver a estar juntos en el estudio después de 40 años. Creo que escuchar a Frida y a Agnetha cantar de nuevo es difícil de superar», expresó el músico sueco.

«Aquellas primeras sesiones en 2018 fueron muy divertidas y cuando Benny me llamó y me preguntó si me gustaría cantar algo más, no dudé en hacerlo. ¡Qué canciones! Mi respeto y mi amor van dirigidos a estos compositores excepcionalmente talentosos y verdaderamente geniales. Fue una gran alegría volver a trabajar con el grupo. Estoy muy contenta con lo que hemos hecho, y espero que nuestros fans sientan lo mismo», comentó Anni-Frid Lyngstad, expareja de Andersson.

ABBA existe desde los años 70. Sin embargo, los músicos dejaron de actuar juntos en 1982. La banda se hizo mundialmente famosa por sus canciones «Dancing Queen», «Mamma Mia», «The Winner Takes It All» y «Money, Money, Money», las cuales son parte de la película «Mamma Mia!» (2008), protagonizada por los actores Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brossnan, Christine Baranski, Colin Firth, Julie Walters y Stellan Skarsgard.

