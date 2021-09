El truco para saber en segundos si bebes suficiente agua

Las redes sociales como TikTok e Instagram suelen ser divertidas, y sin duda, hay cosas curiosas. La gran mayoría de las veces solemos encontrar tontunas varias y algunas barbaridades nada aconsejables. Sin embargo, hay excepciones y todavía algunos usuarios son capaces de publicar contenidos informativos que realmente aportan algo a la comunidad, aunque haya que puntualizar algunos detalles. Por ejemplo, ¿sabías que puedes conocer tus niveles de hidratación pellizcando tu piel?

No sé si habrás tenido la ocasión de ver este video en el que el doctor Karan Rajan, cirujano, conferencista y educador, muestra de un modo muy gráfico cómo realizar un control de hidratación.

Los pasos que tienes que seguir para poder ver un post de Instagram no disponible por tus preferencias de privacidad

Qué fácil, ¿verdad? Según el Dr. Rajan, solo hay que pellizcar los nudillos para ver si la piel rebota o tarda más en volver a la normalidad. En teoría, si la piel ‘rebota’ y vuelve a su sitio tras el pellizco todo va bien. Pero si el ‘pliegue cutáneo’ permanece inalterable, es decir, si la piel se queda ‘pegada o arrugada’ es que el nivel de hidratación no es bueno y necesitas beber más agua.

Se conoce como el ‘test de turgencia’ o ‘prueba del pellizco’ y es un método de evaluación clínica utilizado por médicos y enfermeras para verificar la hidratación de sus pacientes. Algo muy útil ahora que el calor vuelve a apretar. El verano no da tregua, cuando parecía que las temperaturas estaban aflojando, vuelven a subir de repente; y cuando el cuerpo no está en un estado óptimo de hidratación, las posibilidades de que suframos un golpe de calor son altas. Y cuidado, que no es ninguna broma, el calor se convierte en el enemigo por excelencia y el principal obstáculo durante la época estival, pudiendo provocar desde cansancio, ataques al corazón, hasta un serio empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Beber agua regularmente, incluso cuando no tienes sed, es la mejor forma de protegerte. Y este método podría ayudarte a saber si estás bebiendo suficiente agua. Sin embargo, para que el ‘test de turgencia’ sea realmente útil, hay que realizar dicha prueba en el dorso de la mano, en el antebrazo o en el abdomen, no en los nudillos.

De hecho, este es uno de los sitios más poco confiables para realizar una prueba de turgencia de la piel junto al cuello, las nalgas, la cara y la espalda. En los nudillos de los dedos, incluso si el cuerpo está hidratado, la turgencia de la piel será deficiente. En el caso del cuello, la piel suele ser demasiado frágil y se vuelve redundante. En las nalgas, la cara y la espalda, en caso de deshidratación severa, la turgencia de la piel habría disminuido.

Las partes del cuerpo donde sí puede hacerse el test de turgencia de la piel:

Cara interna de los muslos.

En la parte posterior de las pantorrillas.

En el entrecejo (gablela)

Debajo de la clavícula y sobre el esternón, en la parte superior del tórax. La prueba que se realiza aquí tiene un efecto mínimo de las arrugas de la piel causadas por la edad.

Cerca del ombligo. La prueba se puede hacer aquí en caso de niños pequeños o bebés.

Siga leyendo en Yahoo

Por: Reporte Confidencial