España | España arranca con victoria su camino hacia el Europeo (4-1)

La selección española Sub21 se impuso con claridad a Rusia en el primer partido de la fase de clasificación para el Europeo. Los hombres de Luis de la Fuente, que empiezan una nueva etapa generacional, golearon a los rusos en el Francisco de la Hera sendos dobletes de dos jugadores del Villarreal, aunque uno cedido en el Mallorca: Fer Niño y Yeremi Pino.

Los Juegos Olímpicos pusieron punto y final a una etapa y ahora en esta fase de clasificación para el Europeo Sub21 llega una nueva generación a las órdenes de Luis de la Fuente. No pudieron tener mejor arranque, aunque las cosas no empezaron bien para una España que vio cómo tras un error de entendimiento entre Miranda y Arnau Tenas costó el primer gol. Agalarov aprovechó el error del guardameta y no falló a puerta vacía.

Cuatro minutos después de encajar ese gol floreció la pareja de atacantes del Villarreal. Yeremi Pino asistió a Fer Niño, que no erró ese pase de la muerte tras una gran triangulación del equipo. El atacante cedido en el Mallorca hizo el tanto que significaba el 1-1 con el que ambas selecciones se iban al descanso, un resultado que parecía contentar a los rusos.

Nada más saltar al terreno de juego tras el intermedio Yeremi Pino tuvo la ayuda del guardameta rival, que se comió un disparo lejano del atacante canario. Poco después el extremo del Submarino volvía a encontrar a un Fer Niño que puso el 3-1 y la tranquilidad en el electrónico, pero todavía había que matar el choque. Y ahí apareció Yeremi de nuevo en los últimos minutos de partido para hacer el definitivo 4-1.