La respuesta de Winston Vallenilla para Alicia Machado tras decirle que tenía mucha lavadora para ese trapito

¿CÓMO EMPEZÓ LA DISPUTA?

Las reacciones de los tuiteros no se hicieron esperar. Muchos consideraron que era mejor ignorar lo que dijo la actriz y otros comentaron que su respuesta fue irrespetuosa.

Alicia Machado, en realidad La Casa de los Famosos, narrado al actor Jorge Aravena tu peor experiencia sexual, en la que el protagonista estuvo con Winston Vallenilla.

Aunque nunca lo mencionó, para toda la descripción, la asociaron rápidamente.

“Me trataba como a una reina, ni yo pensaba que era chavista, ni mucho menosEra actor y conductor de Radio Caracas con muy buena nota, su padre era encantador; muy chévere (…) pero oye, pobrecito, se volvió loco … y me puse a salir con él, me buscó en la moto, me mandó flores, el tío todo empalagoso ”, dijo.

Inmediatamente reveló que decidió poner fin a su fugaz romance con el anfitrión por una razón inesperada.

“Nos fuimos de fiesta una noche a un club, yo era una niña, era menos tigresa en ese momento … y terminamos en mi casa. Tuve que ir al baño, él es el único hombre que me ha pasado alguna vez. Si tengo que decir ‘no’, no voy a encender esta lavadora para lavar ese trapo ”, comentó.

