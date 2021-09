LOS CANDIDATOS DE LA UNIDAD – LUIS LONGART GUERRA

La Plataforma Unitaria, brazo partidista del Frente Amplio Venezuela Libre, presentó sus candidatos a gobernadores de estado. Lamentamos que la Causa R y Encuentro Ciudadano no hayan suscrito el acuerdo de participar en el evento electoral del 21 de noviembre. Respetamos sus razones, lo que demuestra la pluralidad del pensamiento opositor venezolano.

No fue una decisión fácil, lo sabemos. Para tomarla hubo que conversar con todas las direcciones regionales y llevar sus conclusiones a sus respetivas direcciones nacionales y luego discutirla en la Plataforma Unitaria en lo que significó todo un proceso que incluyó estudios de opinión actualizados sobre este aspecto.

Sin embargo, a pesar de tener buenos candidatos, lo cual constituye un excelente paso en ese sentido, no es suficiente para alcanzar la victoria del cambio político. Es necesaria la Unidad. La Unidad constituye un factor insustituible en el contexto que vivimos para lograr la recuperación de la democracia y la reconstrucción nacional.

Conscientes estamos que no será un evento electoral transparente, que faltan garantías y condiciones para que se realicen elecciones libres, justas y democráticas.

Una de las piedras de tranca del acuerdo unitario lo constituyen algunos factores que se dicen opositores que hoy se benefician de las tarjetas electorales de AD, Voluntad Popular, Primero Justicia y Copei, amparados en sentencias del llamado más alto Tribunal de la República que ha venido actuando en favor de los intereses del partido de gobierno y como su sostén jurídico. No obstante, valdría la pena explorar acuerdos unitarios donde las condiciones lo permitan, para que no se transformen en sal y agua todos los esfuerzos por alcanzar una victoria política que tanto necesita la oposición. Resultara un verdadero contrasentido, para decir lo menos, que el oficialismo con menos de un 20% de aceptación popular, pésimos servicios y malos candidatos llegase a obtener el triunfo por el factor divisionista, venga de donde venga.

En Nueva Esparta , la escogencia de Alfredo Díaz como candidato de la Unidad , la tarjeta electoral más exitosa de nuestra historia política, y el gesto de la Plataforma Unitaria de respaldar al Chino González en Mariño, Morel David en Maneiro y Richard Fermpin en Arismendi, debe ser visto como un gesto de debe ser entendido y comprendido por sus destinatarios, y no poner en duda una victoria segura y contundente.

Hay que recalcar que no estamos en tiempos democráticos, nada de eso, aquí no hay separación de poderes, y todo hay que ganarlo a pulso, voluntad, esfuerzo y presiona nacional e internacional. Es la lucha por la democracia y el cambio político, sólo obsérvese lo que ocurre actualmente en Nicaragua y establezca sus conclusiones. Lo repetimos, en este lucha no hay liderazgo o aspiración por legítima que sea, que este por encima de Venezuela y su gente, de la Unidad y del cambio.

Recordamos además que en México continúan las conversaciones entre los representantes del régimen y la oposición. Hay quienes no están de acuerdo con este proceso porque el régimen lo hace para ganar tiempo y en cualquier momento se levantará y pateará la Mesa de Negociación.. Otros creemos que es una estrategia de lucha que no hay que desdeñar y que tiene muchos antecedentes en los países que han tenido conflictos similares.

En fin de cuentas, nosotros, queremos que haya vacunas reconocidas contra el Covid 19, que ingrese ayuda humanitaria, que se liberen a los presos políticos que cese la persecución y las inhabilitaciones a la dirigencia opositora y se coloque en manos del pueblo para que su voluntad en elecciones libres y democráticas decida el destino de la nación de Bolívar y en ese objetivo cabemos todos..

