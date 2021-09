Maduro ataca a obispos de Mérida por «campaña miserable» contra la Fanb: «Son el diablo con sotanas»

Nicolás Maduro cargó este jueves contra los obispos de Mérida después que estos denunciaran que la Fanb impidió el viernes la entrada de ayuda humanitaria a la entidad para las familias afectadas por las fuertes lluvias.

A juicio de Maduro, se trató de una «campaña miserable» de los párrocos contra los funcionarios castrense que están «pateando el barro».

«En estos días hubo una campaña de un grupo de obispos en Mérida contra la FAN. Una campaña miserable contra nuestros soldados, tenientes, sargentos, generales… Lo que están es pateando el barro, salvando al inocente, y entonces un grupo de obispos que ni lavan ni prestan la batea lanzan una campaña. Pido respeto a la FAN. Ya basta de agresiones miserables. Un show es lo que hacen», recriminó Maduro en una alocución.

En este sentido preguntó: «¿Ustedes han visto a un viejo de estos con sotanas ayudando en Mérida con una pala? Nadie».

«Si no van a ayudar no molesten. Quietecitos y calladitos se ven mejor… Los medios solo sacan lo que dicen los bicharacos son sotanas echándole varilla al pueblo. Por eso el pueblo los rechaza y no van a misa. Son el diablo con sotanas», remarcó.

El viernes pasado, el Comité Municipal Antonio Pinto Salinas de Santa Cruz de Mora denunció que los militares que están a cargo de atender la emergencia por las lluvias en la región impidieron el paso de cuatro camionetas con alimentos y medicinas para los afectados.

Esto llevó a que la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) repudiara el hecho el lunes y les exigiera dejar pasar los insumos para los damnificados.

En cuanto a la situación del estado Anzoátegui por las precipitaciones, dijo que están «muy pendiente de la tromba que cayó en Barcelona y saturó el río Neverí», pese a que ignoró la solicitud de Antonio Barreto Sira de declarar estado de emergencia en la entidad.

Reinicia el diálogo en México

Maduro recordó que mañana se retoman las conversaciones en México entre su administración y el Gobierno interino de Juan Guaidó, e insistió en que solicitarán mañana el levantamiento de sanciones.

«Mañana en México se instala la segunda fase del diálogo. Esto es producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, donde hemos tenido que tragarnos varios sapos con tierra incluida por la paz y reconciliación… Me voy a reunir con Jorge Rodríguez para firmar el petitorio de exigencias económicas que presentaremos mañana», remarcó.

Hizo una analogía entre dicho proceso y las discrepancias con la Universidad Central de Venezuela, y señaló que si han logrado dialogar en México, «tenemos que alcanzar una reconciliación profunda del alma con la UCV».

Sin embargo, hoy miembros de la FCU-UCV y la CONFEV impidieron la toma de la sede de la Federación de Centros Universitarios de la casa de estudios por parte de adeptos a Maduro.