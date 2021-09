México | AHMSA paga 58.2MDP en viajes a políticos

La noche de este jueves, la Presidencia de la República dio a conocer una lista de en la que asegura que Altos Hornos pagó 58.2 millones de pesos en viáticos y gastos de viaje 2014 a siete personas, entre ellos Rubén Moreira, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Lozoya.

Detalla los viajes que realizó este grupo no solo en México sino en el extranjero.

“La empresa ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., en el año de 2014, erogó gastos por concepto de “Viáticos y Gastos de viaje”, entre los cuales se beneficiaron las siguientes personas, sin que las mismas hayan tenido una relación laboral o profesional con la empresa”, se lee en el documento.

https://bit.ly/AltosHornosDoc

En tanto que a Mario Fabio Beltrones fue de 8 millones 213 mil 008 pesos. Después incluye un cuadro en donde se detalla que el monto facturado por los viajes Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI y ex gobernador de Coahuila, fue de 31 millones 509 mil 395 pesos.

El tercero en la lista es Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, con un monto de 12 millones 492 mil 718 pesos.

Otros personajes políticos que aparecen en la lista es Carlos Navarrete, con un monto de un millón 850 mil 033 pesos; Amaya Lozoya con 813 mil 600 pesos; Carolina Viggiano con 2 millones 536 mil 651 pesos y Gabino Cué con 823 mil 710 pesos. El monto de lo facturado son 58 millones 239 mil 115 pesos solo en el año de 2014.

En la mañanera de este jueves, El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó el empresario Alonso Ancira, de Altos Hornos de México le prestaba su avión a priístas, “se consideraba como viáticos en la empresa el pago por los servicios que se hacían a favor del señor Rubén Moreira”

Aunque hace unas semanas el presidente dijo que presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por ese motivo contra Rubén Moreira, se retractó.

“No, si la Fiscalía (General de la República) considera que por oficio debe hacerlo, pues que lo haga, pero no sé si sea delito porque lo pagaba la empresa, la empresa le pagaba el servicio de traslado, Daban facturas que es lo que les voy a mostrar, y esto porque yo lo que digo pues lo puedo probar, si no, no lo haría”, dijo López Obrador en el salón Tesorería de Palacio Nacional.