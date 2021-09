Nuevas tarifas de los planes Digitel

Con la llegada de este mes de septiembre, también ha llegado un nuevo ajuste de las tarifas de los planes en las operadoras móviles. Tal es el caso de Digitel, la cual ha realizado el ajuste correspondiente al mes de septiembre 2021.De manera extraoficial pudimos conocer las nuevas tarifas de los planes de Digitel vigentes desde este 1 de septiembre, recordando que las operadoras de telefonía móvil en Venezuela, realizan ajuste cada inicio de mes, sin embargo el pasado mes de agosto no hubo cambios.Tarifas de Planes Digitel septiembre 2021El nuevo ajuste de las tarifas de Digitel correspondiente al mes septiembre queda de la siguiente manera.Plan Radicall Plus: Bs. 1.210.000,00 (Bs. D 1,21) (USD 0,29)Plan inteligente plus 500 MB: Bs 1.500.170,00 (Bs. D 1.50) (USD 0.36)Plan inteligente plus 1.1 GB: Bs. 3.378209,99 (Bs. D 3,38) (USD 0,82)En lo que respecta al precio del Gigabyte de navegación adicional ofertado por la compañía, se mantiene en $0.8 aproximadamente.Es importante señalar que de momento la plataforma de atención 412 en línea se encuentra en mantenimiento como es costumbre a inicios de mes, y todo esto para realizar las adecuaciones necesarias para estas nuevas tarifas.Asimismo debemos destacar que los precios en divisas han sido calculados basándose en la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (Bs. 4.087.136) al momento de la redacción de esta nota. También hay que recordar que estas tarifas son aprobadas por el ente regulador de telecomunicaciones, Conatel.

Por: Arepa tecnologica

Autor: Arepa Tecnológica

Fecha de publicación: 2021-09-03 11:59:29

Fuente