Ocho trucos de belleza para rejuvenecer tu imagen a los 50 años

Evita las bases de maquillaje densas, también las demasiado oscuras o con mucha cobertura ya que con ellas solo conseguirás marcar más las arrugas e imperfecciones de la piel.

Intenta decantarte por un tono de base similar a tu tono natural de piel. Baltasar González-Pinel, director de maquillaje de MAC señala: «Recomiendo disminuir la cantidad de base de maquillaje y polvos al mínimo imprescindible. Una base fluida de una textura que soporta el craquelado superficial del maquillaje, será tu baza, ya que responde a una composición con pigmentos ultra micronizados e imperceptibles». También son buenas para el día a día los iluminadores o las CC Cream o BB Cream.

CÓRTATE UN FLEQUILLO LARGO Y LADEADO ESTILO FRANCÉS

Este flequillo se caracteriza porque su longitud comienza a partir de la altura de la ceja y se alarga gradualmente hasta el otro lado, esto se debe a un desfilado que se fusiona con los mechones delanteros, logrando así ese toque francés que favorece a rostros desde los 30 a los 50.

Y es que el corte de pelo juega un papel muy importante en nuestra imagen. Este estilo lo llevan desde Carla Bruni a Caroline de Maigret o Lou Doillon tiene ese toque parisino rejuvenecedor que a todas nos encanta. ¿Quién dijo que es difícil llevar flequillo?.

APUESTA POR LA COLETA (ALTA O BAJA)

«La coleta alta es un must que quita años, señalan los expertos de Toni &Guy en España. Atenúa las arrugas como por arte de magia, estiliza las facciones, deja a la vista el cuello de la manera más sexy y consigue adelgazar la figura de manera óptica sin tener que echar mano de ningún filtro.

Jennifer López es una de las celebrities que apuesta por la cola de caballo, ya sea en la alfombra roja o en el barco. Pero también Margot Robbie con flequillo denso.

HUYE DE LOS TINTES DE PELO DEMASIADO OSCUROS Y DATE LUZ

El rubio resta años en general y, en concreto, si se trata de reflejos miel aplicados con la técnica de barrido o en forma de babylights, esas mechas muy finas dos tonalidades más claras que el color natural y que nacen desde la base.

Este tono, del que presume Jennifer Aniston o Elle Macpherson, puede llegar a restar varios años, dependiendo del rostro. También olvídate de los rulos marcados de peluquería, te harán parecer más señora.

DIBÚJATE UNAS PEQUEÑAS PEQUITAS EN EL ROSTRO

Las pecas falsas o fake freckles son una técnica de maquillaje muy sencilla de hacer. Lo más importante, de entre los diferentes tipos de pinturas que puedes utilizar, será escoger la que mejor te vaya.

Existen perfiladores y lápices de ojos marrones, pero lo mejor es un lápiz específico para pintar pecas o sombra de ojos marrón mate. Para aplicar esta última necesitarás un pincel fino (el mismo que para hacerte el eyeliner) que deberás humedecer un poco.

Evita las pinturas con brillo o metalizada porque con la luz se notará que no son pecas de verdad. Las pecas naturales no son perfectamente redondas, por lo que debes dibujar tus pecas con formas y grosores diferentes. Los colores también pueden variar, porque algunas son más oscuras que otras. Las más bonitas son las claras y esparcidas por el rostro, sino parecerán lunares.

Atenta: no debes coger demasiada pintura o pinturas con demasiado pigmento para elaborarlas. ¿Dónde aplicarlas? En las mejillas, frente y nariz, que es dónde las tienen las personas pecosas. Por lo que deberás dibujar alguna por esas áreas y no solo en las mejillas para que resulten más naturales. Dibujar las pecas en las esquinas de la nariz será uno de los mejores trucos para que parezcan naturales.

RIZA TUS PESTAÑAS

«Atacar» con el rizador la raíz de las pestañas, no simplemente las puntas… es difícil pero el resultado es 100% embellecedor. Y para aportar más luz a los ojos, ¿qué hago? Baltasar González-Pinel señala: «Lo primero es desterrar la idea de que los tonos de sombras pálidos dan luz porque lo que hacen es hinchar y restar expresividad. Lo que tienes que hacer es oscurecer el contorno redibujándolos con un lápiz negro. Una mirada sin vida puede revivir al insuflarle una dosis mínima de oscuridad. El brillo natural de los ojos -así como el blanco y su contorno- se encienden y se iluminan».

APLÍCATE EL COLORETE EN FORMA DE CORAZÓN Y MEJOR SI ES ROSADO

«Es preferible que lo apliquemos en el punto más alto del pómulo y en dirección a la sien para aportar un efecto lifting. Este tipo de producto ayuda a aportar un toque de frescura y juventud al rostro, pero mal aplicado o marcado en exceso puede conseguir un efecto contrario endureciendo nuestras facciones, señala González-Pinel. En cuanto a los tonos dependen de la armonía que queramos realizar con el resto del look. A mi me gustan los rosados. Un truco: ¡aplícalo, sin sonreír! En el centro de la mejilla y desplaza el producto por el hueso del pómulo, evitando teñir excesivamente la sien y no llegando demasiado hacia la nariz».

LABIOS JUGOSOS CON BRILLO, NUNCA MATE

«Es importante que evitemos los productos demasiado densos que intensifiquen más las arruguitas de los labios, al igual que los labios demasiado perfilados. Es decir no es aconsejable maquillarnos en exceso, abusar de colores o excedernos en la cantidad de producto», concluye González Pinel.

Por TELVA

Por: Reporte Confidencial