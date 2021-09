Paul Millsap llegó al equipo de los Nets esta temporada muerta

El veterano de la NBA, Paul Millsap firma un contrato con el equipo de los Brooklyn Nets en la NBA esta temporada muerta.

Shams Charania de The Athletic también señaló que Paul Millsap consideró a muchos contendientes de playoffs como los Chicago Bulls, Golden State Warriors y Los Angeles Clippers antes de finalmente aterrizar con los Nets en la NBA.

Brooklyn busca mantener saludables a sus tres grandes de Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden la próxima temporada mientras buscan hacer un esfuerzo serio hacia el título de la NBA.

Los Nets sufrieron lesiones en diferentes momentos a Irving y Harden durante la postemporada el año pasado y finalmente se quedaron cortos frente a los Milwaukee Bucks en siete juegos.

Aquí el dato:

El agente libre Paul Millsap acordó un trato con los Brooklyn Nets, dijo su agente DeAngelo Simmons.

Free agent Paul Millsap has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, his agent DeAngelo Simmons told @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021