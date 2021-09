Un venezolano ofrece rutas turísticas con encanto para conocer Ecuador

1268802

Por: Andrea V. González G.

Caracas. Alejandro Martínez (@alejandromartinezven) es la cara de Rutas de Encanto, un canal de Youtube que ofrece contenido de viajes en Ecuador. El espacio, creado por el venezolano de 25 años, promueve el turismo en la nación andina y se propone motivar a los ecuatorianos, algunos más inclinados a hacer turismo fuera de sus fronteras, a recorrer y conocer su propio país.

Con un mes en la plataforma, los vídeos de Rutas de Encanto sobrepasan las 250 horas de reproducción y suman una cantidad de casi 300 suscriptores. En ellos, Alejandro comparte sus experiencias en la ciudad de Ambato y al subir al volcán Cotopaxi. También nos descubre la cumbre del Ruco Pichincha y la ruta para llegar al glaciar del volcán Antisana, entre otros destinos turísticos.

Martínez nació en la localidad de Canaguá, en Mérida. A los ocho años de edad incursionó en medios de comunicación como radio, más adelante inició la carrera de Comunicación Social, se desempeñó como animador en eventos locales y trabajó en el área cultural para la Gobernación del estado Mérida. “Para mí eso era algo muy lindo. Así que aquí decidí continuar ese rumbo”, cuenta Alejandro.

En 2018 decidió emprender un nuevo camino junto con su familia en Ecuador. “Ya muchos amigos estaban en el exilio, que eran dirigentes estudiantiles (…) Ya no se podía informar, ya no se podía hacer nada y le dije a mi esposa ´en un día me voy”, relata Martínez.

Asegura que al trabajar como dirigente político las oportunidades de subsistir eran escasas. Por ese motivo, emigró a Colombia, donde trabajó durante un mes. “Con una papa rellena que me comía en todo el día para poder estar activo y que no me fuera de repente a desmayar”, recuerda. Afirma que gracias a la motivación de sus conocidos pudo reunir lo suficiente y concretar su salida del país.

Al llegar a Ecuador, inició un diplomado en periodismo digital y dos años más tarde abrió su propio canal de Youtube. “Rutas de Encanto nació como proyecto para televisión (…) pero por la pandemia del COVID-19 obviamente no se dio”, cuenta Martínez. El venezolano asevera que sus videos son el perfecto ejemplo de resiliencia, pues con la pandemia tuvo que recurrir a la plataforma digital para lanzar el trabajo que venía preparando desde hace tiempo.

“Fue muy costoso grabar el programa piloto, fue algo muy duro (…) yo decido irme con un compañero que es también de Venezuela y dijimos, vamos a grabar el programa piloto con lo que tenemos”, narra Alejandro. Su primer equipo estuvo conformado por cuatro personas, entre ellos el chófer y el camarógrafo, y fue grabado en el volcán Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga. “Hacer eso acá en un país donde eres migrante y realmente donde no tienes a la mano todas las posibilidades es complicado”, remarca.

Del camino para mostrar los encantos de Ecuador

“Un venezolano está impulsando el turismo ecuatoriano para que los mismos ecuatorianos conozcan lo lindo que tienen en su país”, exclama Alejandro. Su espacio en Youtube tiene como finalidad impulsar paseos nacionales, pues considera que es un problema que sus habitantes no conozcan en dónde viven. “Que apoyen el turismo local y a las personas y a los granjeros. Darles a mostrar un país muy lindo, un país que tiene mucho que ofrecer (…) y que por supuesto conozcan las maravillas que tiene Ecuador siendo el país mitad del mundo”, expresa.

Alejandro explica que la propuesta de valor que guarda su canal es ofrecer contenido orgánico y sin mucha edición. Como presentador, procura no ser el protagonista y busca que sus entrevistados se encarguen de contar su propia historia. “Nuestra misión es darle voz, dar la imagen y darle visibilidad a las personas de los sitios turísticos del país”, explica el merideño.

En principio, el proyecto se inició con el apoyo de la Fundación de las Américas (Fundela) y varias personas que decidieron invertir en el programa piloto. Pronto, el número de visualizaciones aumentó y sumó nuevos aliados. “Al cuarto episodio ya la empresa teleférico de Quito te patrocina (…) El quinto episodio ya una empresa de viajes te contrata y te lleva a otro lado … El sexto episodio un amigo te llama”, cuenta Martínez. Alejandro agradece y destaca la retroalimentación de su público.

Para el merideño, la clave del éxito siempre estuvo en la felicidad. “El camino no es fácil, nunca, para nada, ni para las redes sociales (…) yo creo que el camino y la vida para nada es fácil”, asegura el youtuber de 25 años. Cuenta que le tomó dos años lanzar su primer video y en un futuro cercano aspira retornar a Venezuela para grabar Rutas de Encanto en el país. “Extraño mucho la comida, extraño mucho a mi familia… extraño todo”, afirma.

