Windows 11 llega en octubre

Microsoft ha anunciado la fecha de lanzamiento oficial de Windows 11, su nuevo sistema operativo que llegará como actualización gratuita.

Los cambios que traerá Windows 11 serán muchos y muy llamativos, empezando por una nueva interfaz con un menú inicio rediseñado y que ahora aparece en el centro de la pantalla en vez de la esquina. Todo el diseño visual ha cambiado, con ventanas redondeadas y un nuevo estilo tanto en modo claro como en modo oscuro.

Hoy, Microsoft ha confirmado que no tendremos que esperar mucho para comprobar esos cambios en persona. A partir del 5 de octubre de 2021 la actualización a Windows 11 estará disponible para los ordenadores con Windows 10; sin embargo, ten en cuenta que los requisitos técnicos de Windows 11 son algo complicados, y es posible que, si no tienes un ordenador relativamente nuevo o bien configurado, no puedas actualizar. Windows 11 se podrá instalar en ordenadores viejos, pero corriendo un cierto riesgo.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial