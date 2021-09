Cajera caraqueña: «Las cosas están muy difíciles, pero hay alguien que depende de mi esfuerzo»

Los jóvenes venezolanos se han convertido en cabecillas de familias para poder subsistir ante la emergencia humanitaria compleja, y ante esta situación son innumerables las historias que existen en la calle en medio de la crisis.

Gabriela Figuera es una madre que trabaja como cajera en un bodegón en Caracas para mantener a su hijo y ayudar con los gastos económicos en casa. «Con este trabajo me ayudo mucho. Mi bebé tiene 11 meses y debo velar por él», comentó a Todos Ahora.

«Tenía el bebé en un cuidado, pero no me ayudaba el horario y estoy buscando quien me ayude a cuidarlo para poder asistir a mis labores diarias», comentó.

Asimismo, dijo: «A mis 21 años me ha tocado trabajar para ayudar en mi casa. Mi prioridad es mi hijo y debo salir a trabajar por él», señaló.

Los bodegones en Venezuela se han convertido en una ventana en muchos aspectos, y para los jóvenes ha sido una opción de trabajo favorable. «Es un trabajo cómodo, pero debo cuidarlo porque mi hijo depende de mí», dijo.

Esta joven se levanta muy temprano para dejar la comida de su hijo lista y de esta forma poder llegar a su trabajo a temprana hora. «Vivo en el centro de Caracas, pero igual padezco el problema del transporte y el efectivo. A veces las cosas son muy difíciles, pero debo pensar que hay alguien que depende de mi esfuerzo», comentó la joven.

«A mí se me hace difícil cumplir con todos los gastos»

A veces los días de trabajos son fuertes, cuando hay muchas personas las cosas son difíciles, pero tengo un buen ambiente de trabajo y entre todos nos ayudamos. Resaltó que se le hace difícil cumplir con todos los gastos de su casa y de su hijo. «Es complicado. El papá del niño a veces me ayuda, pero la situación está complicada. El pago en bolívares dificulta las compras diarias porque todo está en dólares», detalló.

«Quiero ser diseñadora gráfica»

Gabriela comentó que desea estudiar diseño gráfico y poder hacer una carrera universitaria y poder ofrecerle un futuro mejor a su hijo. «Quiero retomar mis estudios, me gradué como bachiller e hice cursos de diseño, pero por motivos económicos no he podido inscribirme en la universidad. Quiero estudiar así sea vía web y no descuidar mi trabajo», explicó.

«Soy una mujer emprendedora y mi motivo diario es mi hijo. Quiero seguir trabajando y salir adelante. No tengo planes de salir del país, espero que todo mejor y poder surgir», concluyó.