Exclusiva ND | Luis Oliveros: Reactivación de los casinos es una iniciativa de la empresa privada, no de Maduro

Hace pocos días se conoció que la administración de Nicolás Maduro aprobó la apertura de 30 casinos luego de la arbitraria decisión del fallecido presidente Hugo Chávez.

ND conversó con el economista y profesor universitario Luis Oliveros quien aseguró que esta reactivación de los casinos es una idea de la empresa privada y que la administración de Nicolás Maduro no ha invertido dinero en ello. «El gobierno lo que les dijo fue: hagan ustedes todo y yo lo que voy a hacer es pechar. No defiendo al Gobierno, pero esto es de la empresa privada», dijo.

Esta medida desató controversia en las redes sociales. Unos creen que en el país existen prioridades que van más allá de que los casinos abran sus puertas nuevamente, por ejemplo: mejoras de salarios y que se mejoren las condiciones de salud en los centros médicos asistenciales que requieren recursos.

«Ciertamente hay muchísimas necesidades: trasplantes de órganos, quimioterapias, infraestructura que se está cayendo, mejores sueldos para profesores, vacunas pero, quien manejará los casinos será la empresa privada y el Gobierno cobrará los impuestos», reiteró Oliveros.

Sin embargo, esta decisión no se debe desestimar porque si bien no acabará con la crisis del país ni generará crecimiento económico, sí generará empleos y le dará tributación al Gobierno. «En una situación como la que estamos actualmente, es una buena noticia», dijo.

El economista recordó que Chávez los había eliminado porque «no necesitaba los ingresos que generaban esos impuestos» pero en la actualidad existe una mentalidad que califica como pragmática en el manejo de la economía. «Hay una caída de la producción petrolera. El gobierno necesita mayores ingresos y sabe bien que no los va a alcanzar vía Banco Central y por eso los busca de otra forma».

Para Oliveros que se abran las puertas de estos establecimientos también le permitirá a los ciudadanos tener un poco de entretenimiento, aunque no como hace diez años porque en esto también incide el ingreso económico de cada quien. «Es una opción para ir a divertirse».

Los 30 casinos estarán operativos en estos 12 estados del país:

1. Charaima – Nueva Esparta

2. Caribe plaza – Nueva Esparta

3. Roraima – Bolivar

4. Tiuna – Lara

5. Pipo – Maracay

6. Platinum – Maracay Hiper

7. Ballagio – Maracay Cepro

8. Coliseo – Miranda

9. Humboldt – Caracas (Traslado)

10. Macaracuay – Miranda

11. La Cáscara – Miranda

12. La Urbina – Miranda

13. Buenaventura – Guatire

14. Concorde – Nueva Esparta

15. Lidotel – Lara

16. Jirajara – Lara

17. Center Llanos – Barinas

18. Eco Inn – Portuguesa

19. Del Sur – Maracaibo

20. Maruma – Maracaibo

21. Inter – Maracaibo

22. Baywash – Falcón

23. Tucacas – Falcón

24. Inter – Valencia

25. Sun casino – Anzoátegui

26. Hotel Dubai – Caracas

27. Waldorf – Caracas

28. Tamanaco – Caracas

29. Casino Guayana – Bolívar

30. Conami – Caracas