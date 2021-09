LaMarcus Aldridge vuelve a la liga y firma con los Nets

El veterano de la NBA, LaMarcus Aldridge regresó a liga y firmo con el equipo de los Brooklyn Nets con un contrato de un año.

Es oficial. Apenas unos minutos después de que los Brooklyn Nets intercambiaran a DeAndre Jordan por los Detroit Pistons, ahora han agregado a LaMarcus Aldridge una vez más. Según Adrian Wojnarowski de ESPN, es un contrato de un año para que el gran hombre regrese a los Nets.

Aquí el dato:

Después de retirarse con preocupaciones del corazón hace cinco meses, el alero siete veces All-Star LaMarcus Aldridge regresa con un contrato de un año y $ 2.6 millones con los Brooklyn Nets.

After retiring with heart concerns five months ago, seven-time All-Star forward LaMarcus Aldridge is returning on a one-year, $2.6 million deal with the Brooklyn Nets, his agent Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2021