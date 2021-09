Perú | El pescado se presenta como una buena alternativa ante el alto precio del pollo

En el Mercado Ceres, en Ate, se pudo constatar que el precio del pollo sigue siendo elevado, el cual está costando unos S/ 9.50 el kilo.

El precio del pollo sigue siendo elevado, por lo que el pescado podría ser una buena alternativa. RPP Noticias informó que, en el Mercado Ceres, que se encuentra en el distrito de Ate, el kilo del pollo está costando unos S/ 9.50. Es ante este elevado precio que se está buscando otras opciones que sean más saludables y económicas.

Entre estas opciones se encuentra el pescado, producto que se está vendiendo a un precio mucho más accesible. Por ejemplo, el kilo de la merluza está costando S/ 4.50, mientras que el kilo de caballa está saliendo a seis soles.

Otro tipo de pescado es el jurel, que como se recuerda hubo un momento en el que llegó a costar 12 soles el kilo, pues actualmente este precio ha bajado considerablemente y está saliendo a S/ 8.00 el kilo. El bonito está costando 13 soles el kilo.

Henry Hilario, vendedor de pescado que cuenta con más de cuatro años de experiencia en este tipo de negocio, indicó que el pescado no se ha visto afectado por la subida del dólar o por la inflación. Pero sí reconoció que hay pescados cuyo precio es elevado. Sin embargo, esto se debe al clima propio de la temporada invernal.

“Los pescados blancos se siguen manteniendo (caros) por el mismo cambio de clima. Ahora, en frío, no se puede pescar tan normalmente. Ese es el motivo porque el pescado está caro. No es por la inflación. El pescado no pide nada a nadie, no pide comida, no pide manutención. Eso nos da Dios y el clima es el que se encarga de esto”, indicó.